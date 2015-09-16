苹果将在手机中引入广告拦截软件

路透巴黎9月15日（记者 Leila Abboud） - 苹果(AAPL.O)在iPhone上引入广告拦截软件，既提升所谓应用（App）经济的健康度，又削弱竞争对手谷歌(GOOGL.O)；谷歌在1,200亿美元的网络广告市场中占据龙头位置。

将于周三发布的新版iPhone操作系统将首次允许用户下载第三方软件，在使用Safari浏览器上网时拦截通知栏和视频广告。

一些iPhone广告拦截应用料于本周推出。但Facebook(FB.O)等应用、Supercell和KingKING.N等游戏以及苹果自己的应用内置的广告不会受到影响。

苹果实际上在推动大品牌将广告支出投向应用，而不是传统的网络广告。

广告拦截软件一直以来受到台式电脑用户的欢迎，但目前为止在手机上还不常见。

Adobe和PageFair的研究显示，去年约有2亿人使用了广告拦截工具，同比增加40%，导致广告营收损失220亿美元。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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