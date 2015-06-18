《独家新闻》苹果从Apple Watch表带中挖掘巨大获利空间

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山6月18日（记者 Julia Love） - 路透独家获得的数据显示，近20%的Apple Watch买家购买了不只一条表带。
来自研究公司Slice Intelligence的数据提供了罕见的机会，一窥苹果在新CEO库克领导下推出的首个全新产品的获利潜力。Slice Intelligence从电子邮件凭条中挖掘信息。
苹果尚未公布Apple Watch的销量，更不用说获利了。Slice预计截至6月中旬Apple Watch的销量为279万。
如果购买表带有任何指导意义的话，卖出手表只是苹果获利的开始。
技术研究公司IHS的研究显示，入门级的运动版Apple Watch表带零售价为49美元，制造成本只有2.05美元左右。
IHS的分析师Kevin Keller指出，该成本估算并不包括包装和运输等项成本，可能也无法包括苹果生产表带所需的全部材料的成本。
Slice对代表美国网上购物者的200万人的电子邮件凭条进行了研究，这些人中超过2万人购买了Apple Watch。Slice的数据显示，约17%的买家购买了不只一条表带。
Slice称，其数据和美国商务部的信息以及亚马逊的销售数据十分吻合。（完）
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