《独家新闻》苹果从Apple Watch表带中挖掘巨大获利空间

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山6月18日（记者 Julia Love） - 路透独家获得的数据显示，近20%的Apple Watch买家购买了不只一条表带。

来自研究公司Slice Intelligence的数据提供了罕见的机会，一窥苹果在新CEO库克领导下推出的首个全新产品的获利潜力。Slice Intelligence从电子邮件凭条中挖掘信息。

苹果尚未公布Apple Watch的销量，更不用说获利了。Slice预计截至6月中旬Apple Watch的销量为279万。

如果购买表带有任何指导意义的话，卖出手表只是苹果获利的开始。

技术研究公司IHS的研究显示，入门级的运动版Apple Watch表带零售价为49美元，制造成本只有2.05美元左右。

IHS的分析师Kevin Keller指出，该成本估算并不包括包装和运输等项成本，可能也无法包括苹果生产表带所需的全部材料的成本。

Slice对代表美国网上购物者的200万人的电子邮件凭条进行了研究，这些人中超过2万人购买了Apple Watch。Slice的数据显示，约17%的买家购买了不只一条表带。

Slice称，其数据和美国商务部的信息以及亚马逊的销售数据十分吻合。（完）