软件商为苹果手表开发“杀手级应用”难度不容小觑

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月10日 - 软件开发商称，为苹果 手表产品开发出“杀手级应用”并非易事，还几乎没有人看到这种产品，软件仍处于调试过程中。
软件公司Eleks产品经理Markiyan Matsekh表示，尽管应用开发商对Apple Watch充满热情，一些人对想出好主意的前景持怀疑态度。Apple Watch将于4月24日上市。
杀手级应用对Apple Watch的成功至关重要，可能带来新公司的诞生，就像iPhone产品一样。照片分享应用Instagram被Facebook 以10亿美元收购，Snapchat从一个移动通讯应用成长为估值190亿美元的企业。
开发者称，苹果在开发包中屏蔽了陀螺仪和加速计等功能，手表模拟装置无法测试所有功能。苹果拒绝对开发者无法接触特定功能的原因发表评论。
“限制令人失望，”协同开发一款Apple Watch应用的Matsekh说道。
应用设计师Mark Rabo则认为，苹果通过限制促进创新。他表示，挑战在于“不是试图将一个手机应用转化为手表应用”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”