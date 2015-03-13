阿里巴巴在西雅图招募云计算人才

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月12日 - 阿里巴巴 开始在西雅图招募人才，重点放在云计算领域。西雅图是亚马逊 和微软 的“后院”。
LinkedIn 上的招聘广告显示，阿里巴巴在西雅图招聘三个职位，其中两个职位也可以申请在硅谷办公室办公。
当地一些猎头称，他们参与了阿里巴巴的招聘，并表示阿里巴巴考虑亚马逊、微软和Facebook 的员工。
LinkedIn数据显示，阿里巴巴已经从微软和亚马逊挖走了一些员工。数据表明，加入阿里巴巴的员工中，前雇主为微软的数量较多，达20人。
猎头们称，阿里巴巴在当地的运营仍处于早期阶段，招聘人数相对较少。阿里巴巴在美国的员工数量低于300人。
阿里巴巴发言人拒绝透露招聘细节。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-