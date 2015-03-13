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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 09:24 BJT

阿里巴巴在西雅图招募云计算人才

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月12日 - 阿里巴巴 开始在西雅图招募人才，重点放在云计算领域。西雅图是亚马逊 和微软 的“后院”。

LinkedIn 上的招聘广告显示，阿里巴巴在西雅图招聘三个职位，其中两个职位也可以申请在硅谷办公室办公。

当地一些猎头称，他们参与了阿里巴巴的招聘，并表示阿里巴巴考虑亚马逊、微软和Facebook 的员工。

LinkedIn数据显示，阿里巴巴已经从微软和亚马逊挖走了一些员工。数据表明，加入阿里巴巴的员工中，前雇主为微软的数量较多，达20人。

猎头们称，阿里巴巴在当地的运营仍处于早期阶段，招聘人数相对较少。阿里巴巴在美国的员工数量低于300人。

阿里巴巴发言人拒绝透露招聘细节。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
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