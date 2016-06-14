微软发布Xbox One升级版 并公布新一代主机“天蝎计划”

路透6月13日 - 微软(MSFT.O)周一在洛杉矶E3游戏展宣布“天蝎计划”，并发布轻薄版Xbox One。“天蝎计划”是新一代Xbox主机，可支持超高清游戏和虚拟现实。

“天蝎计划”将可支持虚拟现实体验和4K游戏，料于2017年假期购物季上市。

“天蝎计划”将兼容Xbox One的游戏和配件。其定价细节未披露。

微软去年宣布与Oculus Rift合作，这使一些Xbox One游戏可以在Oculus的虚拟现实平台上玩。

新款的Xbox One S主机是2013年推出的Xbox One的升级版，将配备新功能，譬如支持4K视频播放。4K视频清晰度是高清视频的四倍。

Xbox One S将于8月上市，普通版定价为299美元。（完）