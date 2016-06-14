微软发布Xbox One升级版 并公布新一代主机“天蝎计划”

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透6月13日 - 微软(MSFT.O)周一在洛杉矶E3游戏展宣布“天蝎计划”，并发布轻薄版Xbox One。“天蝎计划”是新一代Xbox主机，可支持超高清游戏和虚拟现实。
“天蝎计划”将可支持虚拟现实体验和4K游戏，料于2017年假期购物季上市。
“天蝎计划”将兼容Xbox One的游戏和配件。其定价细节未披露。
微软去年宣布与Oculus Rift合作，这使一些Xbox One游戏可以在Oculus的虚拟现实平台上玩。
新款的Xbox One S主机是2013年推出的Xbox One的升级版，将配备新功能，譬如支持4K视频播放。4K视频清晰度是高清视频的四倍。
Xbox One S将于8月上市，普通版定价为299美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。