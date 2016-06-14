微软发布Xbox One升级版，并公布新一代主机“天蝎计划”

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月13日 - 微软 周一在洛杉矶E3游戏展宣布“天蝎计划”，并发布轻薄版Xbox One。“天蝎计划”是新一代Xbox主机，可支持超高清游戏和虚拟现实。
“天蝎计划”将可支持虚拟现实体验和4K游戏，料于2017年假期购物季上市。
“天蝎计划”将兼容Xbox One的游戏和配件。其定价细节未披露。
微软去年宣布与Oculus Rift合作，这使一些Xbox One游戏可以在Oculus的虚拟现实平台上玩。
新款的Xbox One S主机是2013年推出的Xbox One的升级版，将配备新功能，譬如支持4K视频播放。4K视频清晰度是高清视频的四倍。
Xbox One S将于8月上市，普通版定价为299美元。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。