焦点：科技公司觊觎资产管理市场大饼 余额宝成为经典范例

图为印尼一家货币兑换处的雇员在点数美元钞票。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透摩纳哥6月27日 - 基金业高管表示，科技企业对传统资产管理公司的威胁越来越大，金融服务业也需要提升服务水平来应对挑战，尽管快速变革也受到监管障碍的束缚。

金融服务业的部分领域已经有新公司浮现，比如在线交投门户。

但是，由于更年轻更懂科技的储户被迫留存更多养老储蓄，所以有人好奇，谷歌(GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)和苹果(AAPL.O)等科技公司是否有天会在金融服务市场分得一杯羹。谘询机构普华永道(PwC)称，这个行业在2020年前规模将达到100万亿(兆)美元。

谘询机构毕马威(KPMG)报告称，这些美国科技巨头拥有若干优势，可能对它们进军资产管理业有所助益，比如强大的品牌、相关产品和“引人羡慕的”分销平台。但是，迄今它们都还没有进入这个行业。

虽然有企业进入全新业务的例子，比如食品零售商Tesco(TSCO.L)开拓零售金融业，但是更常见的是它们与现有基金公司进行某种合作。

然而，人们认为这种威胁的确存在。在摩纳哥的基金论坛会议上，当问及科技创新会否在未来几年“搅乱”资产管理业时，67%的小组讨论参与者给出了肯定答覆，而29%认为“不会”，而4%表示“不知道”。

西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)旗下的BBVA Asset Management执行长Paloma Piqueras表示，她对参与者的看法并不意外，并指出科技变化的影响范围已经波及其他行业。

“客户正在改变获得报价和寻找信息的方式。他们希望个人化的产品和内容。所以在分配、提供建议和使用数据方面，我们需要提出个人化的方案，包括资产管理的整个价值链都有文章可做。”

“我们当中没有人会想到，像音乐、图书、旅行等产业会因为技术而面临如此巨大的挑战。我们在资产管理行业已经感知到了改变到来前的一丝信号。”她说，并列举了中国的阿里巴巴作为例子。

中国的互联网公司已经率先尝试在互联网上出售理财产品。自去年以来，它们向储户提供了传统银行之外的资金去处。

率先抢市的的就是余额宝，这是阿里巴巴的在线投资平台。

余额宝也提供手机版，其功能集成在中国最大的在线支付平台支付宝当中。以资产管理规模计算，余额宝现在已经成为中国最大的货币市场基金。

余额宝最初是通过和天弘基金的合作来推出服务，但在5月底时，阿里巴巴获准持有天弘基金的多数股权。

根据泽奔咨询，2014年第一季余额宝管理基金规模为5,540亿人民币(900亿美元)，一年前只有105亿元人民币。

“90年代末，科技基金曾掀起热潮，有许多基金通过网络销售，科技通们买入这些基金，但这种趋势并未持续下去。这次感觉可以更持久，”信安金融集团(PFG.N)旗下资产管理公司Principal Global Investors执行长Jim McCaughan说。

“余额宝给人印象最深的是不仅净筹资910亿美元，而且还有1亿位投资者。我会问，西方会有经手机构或基金管理者能做到这些吗？”

KPMG说，其他通过科技给金融服务业带来巨变的例子包括eToro和Nutmeg。eToro是一个可以进行外汇和其他资产交易的平台，并拥有一个社区可供投资者之间互动；Nutmeg是一家英国公司，帮助投资者在线建立投资组合。

“我们现在看到出现新机构，他们提供以科技为载体的服务模式，帮助客户不必采用面对面的模式而是采用科技来做出决定，这更符合当今消费者的需求，也是未来的发展方向，”荷兰监管者Theodor Kockelkoren表示。

**指数基金**

Principal Global的McCaughan表示，整体来说，通过上市交易基金的“被动”投资增加，表明科技在扰乱“主动”投资管理行业，而且后续还可能推出更多这类投资。

“很快就会有人通过这些网络平台推出指数基金，可能是阿里巴巴。如果你是指数基金提供商，将又迎来一个搅局者。”

指数共同基金追踪标的股票或其他指数，并力求使回报率与指数表现非常接近。指数共同基金和上市交易基金都不太需要人的监督，更多的是依靠科技，相比依靠人的操作的“主动”基金，这类基金对科技的依赖更大。

但是，Jupiter Fund Management(JUP.L)执行长Maarten Slendebroek表示，对于新公司大量进军主动型基金业，监管正起到制约作用。

“金融服务业这一变化没有加速推进，是因为金融监管的原因，这是直接向消费者出售的最大障碍。”

余额宝等在线基金的成功也可能在其他国家难以复制，因为中国银行秉持保守的经营理念，而且受到监管者的严格管控，所以存款利率低于别处。

中国智能手机用户的激增也是独特现象，6.18亿互联网用户中有80%使用移动设备。由于这种文化习惯，百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)等其他中国互联网零售商也采用了余额宝模式。

关键转折点可能在于所谓的“Y世代”，即1980年代初到2000年间出生的人，他们开始对退休储蓄越来越感兴趣。

“我们注意到一些新兴数字化初创企业，但是它们到Y世代开始储蓄才真正开始加速成长，”一位银行投资销售人士表示。

“这不仅与分销模式有关，还有众人分享的概念：‘我买了这个基金，你觉得如何？’”(完)

(编译 朱晓军/洪曦/李爽；审校 张明钧)

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