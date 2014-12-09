美国消费者较欧洲人更喜欢可穿戴设备--研究

路透伦敦12月8日（记者 Eric Auchard） - 一项最新研究显示，消费者已经开始接受在手腕或衣服上佩戴电脑设备或许并非不时尚的想法，而2015年可能是可穿戴设备大流行的一年。早期的可穿戴设备外表笨拙，让很多人望而却步。

Forrester Research报告称，随着Apple Watch即将上市，2015年可穿戴电脑的使用者可能增加两倍。该公司预计，明年Apple Watch将吸引到1,000万使用者。

但是，对数以千计的美国和欧洲消费者的调研数据显示，美国人比欧洲人更倾向于佩戴可穿戴电脑，相应比例分别为45%和32%。

消费者更有可能想象自己在手腕上佩戴一款手表或是健康监测器，其次是在衣服或耳朵上佩戴设备，或是佩戴智能眼镜。在这方面同样存在地区差异，美国人更愿意考虑各种佩戴方式的设备，比如智能珠宝，智能隐形眼镜等。

尽管消费者对可穿戴设备热情高涨，更大的消费需求则来自企业，后者希望给员工提供各种可穿戴新设备。

“可穿戴设备市场将腾飞，因各品牌、零售商、体育场、保健企业和其他公司开发新的业务模式，以期搭上可穿戴设备的快车，”上述报告的作者J.P. Gownder写道。

68%受访企业决策者表示，开发可穿戴设备战略是当下的一项紧要任务。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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