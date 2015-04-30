微缩芯片将让“可穿戴”设备遁形

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月30日 - 忘了“可穿戴”甚至“可听”设备吧。移动设备的下一个大事件将是“可隐身”产品。

新上市的Apple Watch激起了消费者对腕部佩戴产品的兴趣，而科技创新、成本下降和零件尺寸的缩减终将使可穿戴设备变得更小，以至于如一些业内人士所说的那样，变得没有人能够看到它们。

五年之内，手表等可穿戴设备可能会被可听设备取代，那将是由微小的芯片和传感器构成的设备，能够放在人们的耳朵里。之后，它们又可能被可隐身设备超越，那就是置于衣服里面甚至身体里面的科技产品。

“五年之后，当我们回首往事，我们（现在）所看到的一切毫无疑问将成为玩具，将被视为最最基础的东西，”智能耳塞Dash的研发者Nikolaj Hviid说道。

由慕尼黑的Bragi GmbH研发的Dash是一款无线耳内耳机，就像是一个助听器。这款设备由一个音乐播放器、4G存储设备、一个接电话的麦克风和检测佩戴者位置、心率和体温的传感器构成。只要点一下头，就能接听来电。

提出可听见设备概念的专家Nick Hunn承认，Dash只是个开始。他预测智能手表将在未来三年里占据可穿戴设备市场，随后将被可听设备取代，而到了2020年，可听设备将占300亿美元可穿戴设备市场规模的一半。

他表示，这种快速的变化是由使用蓝牙无线通讯技术的新一代芯片推动的，这些芯片的耗电较上一代低很多。设计人员现在认识到，“耳朵除了听音乐之外还很有潜力...”Hunn在最近准备的报告中写道。（完）