微缩芯片将让“可穿戴”设备遁形

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月30日 - 忘了“可穿戴”甚至“可听”设备吧。移动设备的下一个大事件将是“可隐身”产品。
新上市的Apple Watch激起了消费者对腕部佩戴产品的兴趣，而科技创新、成本下降和零件尺寸的缩减终将使可穿戴设备变得更小，以至于如一些业内人士所说的那样，变得没有人能够看到它们。
五年之内，手表等可穿戴设备可能会被可听设备取代，那将是由微小的芯片和传感器构成的设备，能够放在人们的耳朵里。之后，它们又可能被可隐身设备超越，那就是置于衣服里面甚至身体里面的科技产品。
“五年之后，当我们回首往事，我们（现在）所看到的一切毫无疑问将成为玩具，将被视为最最基础的东西，”智能耳塞Dash的研发者Nikolaj Hviid说道。
由慕尼黑的Bragi GmbH研发的Dash是一款无线耳内耳机，就像是一个助听器。这款设备由一个音乐播放器、4G存储设备、一个接电话的麦克风和检测佩戴者位置、心率和体温的传感器构成。只要点一下头，就能接听来电。
提出可听见设备概念的专家Nick Hunn承认，Dash只是个开始。他预测智能手表将在未来三年里占据可穿戴设备市场，随后将被可听设备取代，而到了2020年，可听设备将占300亿美元可穿戴设备市场规模的一半。
他表示，这种快速的变化是由使用蓝牙无线通讯技术的新一代芯片推动的，这些芯片的耗电较上一代低很多。设计人员现在认识到，“耳朵除了听音乐之外还很有潜力...”Hunn在最近准备的报告中写道。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
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