Windows 8上市前PC销售料放缓 令产业前景蒙阴影

资料图片 在北京一家电脑市场，一名售货员站在戴尔电脑展台后面。 REUTERS/David Gray

* Windows 8秋季开卖之前,个人电脑销售料放缓

* 智能手机销售料持续带动三星电子获利

* SK Hynix等苹果供应商料将受惠

* 索尼、日本电视机业者陷入苦战,寻求其它成长动能

记者 Miyoung Kim/Tim Kelly 编译 张明钧/梁睿雪

路透首尔/东京7月23日电---多数亚洲个人电脑(PC)制造商料将在未来数周公布季度获利上扬,但经济层面的重重疑虑,以及微软(MSFT.O) Windows 8操作系统10月上市前的PC延迟采购效应,恐将使其获利前景蒙上阴霾.

联想(0992.HK)及其他亚洲区PC制造商不断抢下美国竞争对手戴尔DELL.O及惠普(HPQ.N)的市场.但Winodws 8的不确定性,包括运行这款系统的设备及其零售价格等等问题,料将在Windows 8问世之前损及PC销售,甚至可能让用户等到这款系统真正受到市场考验之後才决定是否买进.

"我们认为Win8/RT及超薄本(Ultrabooks)不会刺激PC需求."Jefferies分析师周一在一份研究报告中指出,尽管他们的确预期第三季及第四季会有季节性需求.

中国联想将在8月中旬公布第一季度财报,汤森路透I/B/E/S调查10位分析师的平均预估显示,该公司当季净利将达1.312亿美元,较上年同期的1.088亿美元成长21%.

联想寄希望于那些PC渗透率相对偏低的中国二三线城市,期待这些市场能够提供支撑."在单位增长有限及弹性偏低的环境下,未来联想要维持类似的成长力道恐怕会越来越难."Bernstein Research在一份报告中指出.

根据汤森路透I/B/E/S调查,台湾宏基(2353.TW)料将公布第二季净利达5.919亿台币(1,980万美元),高於第一季的3.31亿台币,且摆脱上年同期的67.9亿台币亏损.

但宏基专注于英特尔引导的超薄本电脑,令部分分析师感到忧心,尽管这类电脑的利润较高.

"除非Windows 8超薄本的价格降至699美元的主流水准,否则销售不会太好看."汇丰证券台湾研究部主管赖惠娟表示.

**移动设备**

三星电子(005930.KS)今年下半年获利或将进一步增加,因其旗舰智能手机Galaxy S III销量增加,且公司将为苹果(AAPL.O)今年稍晚料将推出的新iPhone提供处理器和显示屏.三星本月稍早公布的4-6月季度获利创纪录.

三星移动部门主管JK Shin周日向路透表示,到7月底,Galaxy S III的销量可能会突破他起初预期的1,000万部.

其他可能因担任苹果供应商而获益的厂商包括平板屏幕制造商LG显示器(034220.KS)和SK hynix(000660.KS),两者在下半年料将引领面板业复苏.

LG显示器周四料将公布连续第七个季度亏损,因有价格操纵指控相关的一次性成本,而且需求复苏弱於预期.但分析师表示,随着面板价格逐渐稳定,且新款iPhone料正处於准备阶段,LG显示器料将於第三季重现获利.但作为该公司最大获利推手的电视市场需求不振,料将限制其获利上行潜力.

全球第二大电脑记忆体芯片制造商SK hynix周四料将公布小幅季度获利,结束连续三季亏损,因在以美光(Micron Technology)(MU.O)为首的行业整合之下,电脑芯片价格开始企稳.

近几季以来,LG电子(066570.KS)逐渐从日本制造商手中夺取电视机业务的市场份额,成为全球第二大电视制造商.该公司周三料将公布季度获利增加一倍多.但公司手机业务出现亏损,受中国低成本生产商和苹果、三星等高端企业激烈竞争的挤压.

"LG电子可能会是韩国科技板块中最大的输家之一,下半年其智能手机业务可能持续亏损,因来自苹果和三星等公司的竞争愈发激烈,"教保证券分析师Park Sung-min表示.

"但LG电子或许能比智能手机竞争对手更好地应对挑战,例如Research In Motion和诺基亚等,因为该公司能从获利的电视和家电业务中获得稳定的现金流支撑."

**日本电视业隐忧**

日本索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)和夏普(6753.T)等都在寻找其它获利点,但其本季和全年业绩都将决定於其落後的电视部门表现.

这三家公司都曾因电视业务而成为全球知名品牌,而如今却遭其所累,受到来自三星电子等外国竞争对手激烈竞争的冲击.三家公司本财年电视总销量料将比上年下降700万台.

为了弥补损失的营收并创造新的成长源泉,索尼正转向相机、游戏机、软件、智能手机及其它移动设备.Panasonic则将目标转向家电产品、电池和太阳能电池板.而夏普,则通过与台湾鸿海精密(2317.TW)结盟寻求救赎.

但投资者表示,他们为振兴业绩所作的努力,正面临脆弱的全球经济以及欧洲债务危机的威胁.

"他们的整体表现令人失望,"Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuchi表示.

"美国企业财报显示,欧洲危机和新兴经济体失去动能似乎都带来影响.我们对日本电子企业最好的预期就是符合预估,或勉强跟上他们的预估,"他说.

汤森路透I/B/E/S对五名分析师进行的调查显示,他们预期夏普第一季营业亏损将高达444亿日圆(5.65亿美元),而去年同期为获利35亿日圆.夏普预期2013年3月止财年营业利润为200亿日圆.

分析师也预期,索尼第一季营业获利料为176亿日圆,低於上年同期的275亿日圆.而三名分析师平均预计,Panasonic第一季营业利润从56亿日圆大增至400亿日圆.

就全年来看,索尼预期公司营业利润为1,800亿日圆,Panasonic则预期为2,600亿日圆.(完)

--译文审校 程琳

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