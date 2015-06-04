华为计划今年对南非的智能手机出口量翻番至200万部--高管

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透开普敦6月4日 - 中国华为南非业务执行长Steven Wu周四表示，该公司计划在今年令南非市场进口的华为智能手机规模增长一倍，达到200万部。
“我们去年卖出了100万部手机，今年要再增长一倍，”Steven Wu在一次会议间隙对记者表示。
华为采取积极行动以挖掘非洲智能手机的增长潜力。分析师认为非洲的智能手机市场将继续蓬勃发展，因为廉价手机加速普及，使用量将从2012年末的大约7,900万部，增加到2018年的4.12亿部。
除了南非之外，华为还打算加大对安哥拉、尼日利亚、埃及和莫桑比克的投资。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。