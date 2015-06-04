华为计划今年对南非的智能手机出口量翻番至200万部--高管

路透开普敦6月4日 - 中国华为南非业务执行长Steven Wu周四表示，该公司计划在今年令南非市场进口的华为智能手机规模增长一倍，达到200万部。

“我们去年卖出了100万部手机，今年要再增长一倍，”Steven Wu在一次会议间隙对记者表示。

华为采取积极行动以挖掘非洲智能手机的增长潜力。分析师认为非洲的智能手机市场将继续蓬勃发展，因为廉价手机加速普及，使用量将从2012年末的大约7,900万部，增加到2018年的4.12亿部。

除了南非之外，华为还打算加大对安哥拉、尼日利亚、埃及和莫桑比克的投资。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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