沪综指急跌下试超卖区 短线面临技术性反弹

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
作者 曾祥进
路透北京3月29日 - 中国股市沪综指.SSEC本周创出一个多月来最大单周跌幅，监管层规范商业银行理财投资业务的利空，冲击股指接连刷新三个月盘中低位。不过急跌已令各项技术指标逐渐接近超卖区，短线股指或迎来技术性反弹。
以下为对上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图):
沪综指本周五个交易日中仅出现两日微涨，显示多头极具势弱，下跌中途并出现两个跳空缺口，为做空动能集中释放的表现。而周四当日的跳空阴线，下破短期所有移动平均线(5日、10日、20日及30日)，显示近两周来的多空拉锯战终以空方占据上风和主动。由于短期均线继续在2,300点一带粘合，该区域已成为近期最大的技术压力位。
技术指标方面，日KDJ(随机指标)、MACD(指数平滑异同移动平均线)出现死叉下行，RSI(相对强弱指数)亦继续向淡，大盘下周前半段尚需继续通过低位震荡，引领各指标持续下行进入超卖区后，才有可能逐步支持大盘随后出现技术性反弹。
从量能情况看，周一上攻2,330点上方，沪A股成交金额未能有效放大，导致上行突破失败，而周四下跌过程中出现明显放量，卖压加剧，周五急剧缩量则显示空方能量尚未完全释放，亦预示后市仍将低位震荡， 但2,220-2,230点附近料可成为短线支撑位。
较长期走势(周线图):
本周沪指收出仅次于2月22日当周逾一个月来最大周阴线，并呈穿头破脚形态，技术上具有较大杀伤力，而大盘上攻5周和10周均线最终无功而返，则进一步加大中线调整压力，2,300一线亦明确成为中线最大技术压力位。
下周沪指20周均线将上行至2,230点附近，作为决定大盘中线运行趋势的重要参考点位，该位置附近对大盘仍将发挥支撑作用。
周线技术指标方面，周KDJ、MACD和RSI均继续缓慢下行，显示2月中旬以来，大盘周线级别的调整仍在持续；而股指两周内两次下探周布林通道中轨2,230点附近，亦凸显该位的重要性，中期来看，其得失将左右沪市大盘今年二季度的运行态势。(完)
参考配合本文之技术图形，请点选：
(here日线.PNG)
(here周线.PNG)
(审校 张喜良)
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