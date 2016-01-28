技术分析：布兰特原油将升向每桶36.20美元

(本文作者王涛为路透大宗商品和能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡1月28日 - 布兰特原油料升至每桶36.20美元，因为已经清除32.72美元的阻力位。

该阻力位为2015年11月3日高点50.91美元至1月20日低点27.10美元的下行趋势线的23.6%费波纳奇回档位。下一道阻力位在36.20美元，为38.2%回档位，目前这波反弹可能到该水平触顶。

自2015年10月9日高位54.05美元以来油价走出五浪循环，波浪模式表明，这波反弹是受第四浪驱动，到第五浪时将逆转走势。

若跌至32.2美元，则可能暗示升穿32.72美元是假象，且可能跌向14.6%回档位30.58美元。

布兰特原油期货24小时技术分析图：

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波浪模式和费波纳奇比例分析显示，美国原油可能升穿32.29美元的阻力位，之后升至下一道阻力33.73美元。

该合约正处在C浪，为自1月20日低点26.19美元开始的三浪循环中的第三浪。C浪有能力升至35.8美元，为费波纳奇预期水平的100%。

从1月4日高点38.39美元到26.19美元跌势的费波纳奇回档分析表明，阻力位在32.29美元，为50%回档位，该点位短暂阻碍升向61.8%回档位33.73美元。

38.2%回档位30.85美元的支撑可能限制从当前水准下跌。

美国原油期货24小时技术分析图：

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(完)