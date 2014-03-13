技术分析：上海期铜上涨前或先回落至44090元

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
(本文作者王涛为路透商品和能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡3月13日 - 上海期铜因未能突破45,130元人民币的阻力位，可能小幅回落至44,090元。
上述阻力位是从3月5日所及的小时图高位49,610元起，至周三低点止这波跌势的23.6%费波纳奇回档位。从43,740元开始的反弹可能包括a、b、c三浪。目前为止只有a浪已经走完。
b浪可能在44,090元左右完成，随后上升c浪展开。c浪可能到升至45,130元。若突破45,130元，则上看38.2%回档位45,980元。
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(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。