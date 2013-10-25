技术分析：沪综指短线寻技术性反弹

作者 曾祥进

路透北京10月25日 - 中国股市沪综指.SSEC本周连续下落。在跌破重要均线支撑后，跌幅明显加快，周五已完成对半年线的短线调幅目标并出现超卖，后市料将寻求技术性反弹；中线看，股指已跌破7月上升通道上轨，同时并打破了一个月以来围绕2,200点为中枢的震荡区间下限，多头护盘决心有待考验。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/tun24v)

沪综指周初一度再次诱多上行，随后返身连续下挫，一举击穿短期所有均线支撑，同时亦下破多头生命线的年线，并引发较大的技术性卖压和恐慌盘，周五沪指已跌至2,140点的半年线下方，并完全填补9月9日留下的跳空缺口，短线调整目标已经达成，在技术面已出现一定超卖状况下，后市料将反复寻求技术性反弹。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）连续下行接近超卖区，BOLL（布尔通道）下轨2,138点处被击穿，显示短线抛压过急，其超卖状态有待修复，股指短线有反弹回其上的要求。

综合来看，沪综指本周的下跌符合此前技术面的要求，而短线跌幅过大势必引发技术性反弹行情，但多空双方一个多月来在2,200点附近的争夺终以多头告负结束，该点位仍为制约大盘短线反弹以及中长线走势的重要压力位。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/vun24v)

沪综指本周创四个月以来最大单周跌幅，是本轮中线上涨行情以来空头能量释放力度最大的一次，显示此段升势已趋结束，中长线大盘仍有再度回落的可能。

周均线系统显示，股指以大阴线方式下破5周线和10周线，技术面破坏力度较大，同时下破7月份以来形成的上升通道上轨，大盘运行性质开始转变，目前下方尚有20周均线这一重要技术支撑，目前处于2,100点附近，料多头将重兵防守，多空围绕该位尚有激烈争夺。

从K线型态看，双头形态已基本形成，后市虽至少会出现一次技术性回抽行情，但只有重新收复年线（2,173点），才能有效破坏该型态并消除中长线技术面向坏的预期。整体而言，谨慎和风险意识将重新占据市场主流。（完）

(审校 张喜良)

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