技术分析：沪综指料续下试半年线

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
作者/曾祥进
路透北京9月27日 - 中国股市沪综指.SSEC两周来均以震荡调整走势为主，期间两根较大阴线令市场气氛转趋谨慎。短线看，回落调整走势未尽，沪综指料继续下试半年线2,140点附近，随后有望结束短调回升，并再度围绕2,200点展开行情。中线来看，亦在回补2,240点附近缺口的同时，顺势回抽此前突破的上升通道上轨，并继续维持较大区间内的震荡走势。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/gut43v)
沪指在七个交易日内出现两次较大单日跌幅，市场谨慎气氛升温。均线系统显示，在两度下破5日和10日均线后，大盘走势有所趋弱，特别是20日均线和年线周四同时失守，加剧了短线抛压，后市继续下试半年线（2,140）已势在必行。
本周沪指在2,200点附近拉锯后终失守下行，并形成2,198-2,192点的单日向下跳空缺口，若排除其为突破型缺口性质，则股指在完成短线调幅后，仍有上涨回补该缺口的技术需要，即再度接近2,200点，同时根据届时走势强度决定是否继续拓展更大升势。
技术指标方面，日KDJ（随机指标）MACD（指数平滑异同移动平均线）均持续下行，离超卖区尚有一定距离，显示短线调整持续，DX（趋向指标）亦出现单边下落，显示当前走势并未形成技术上的明确趋向，值得关注的是BOLL（布林通道）中轨下周将升至2,180点附近，股指宜尽快收复。
综合来看，沪指在回探半年线2,140点之后继续下跌空间将有限，随后有望转入回升，但2,200点附近已形成较大技术压力，多空在该点位处仍会出现较激烈的争持。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hut43v)
沪综指已连续第二周收阴，图表显示，5周均线正欲上穿30周均线，同时股指回抽6月底以来中线上升通道上轨，下周亦位于2,140点附近，显示该点位兼具短中线技术支撑意义，料能发挥积极作用。
中线角度看，下档更具技术意义的点位当处于周布林通道中轨，下周约在2,110点附近，该点位的得失将决定大盘整个中线走势性质。
另外，月线图显示，本月沪指向2009年9月形成的4年来中长期下跌通道上轨发起攻击，受阻回落亦在情理之中，该阻力位10月份将下移至2,200点附近，仍将压制大盘。
整体而言，制约沪指中长期运行的重要点位区间已处于4年来最小幅度，即2,200-1,950点不到300点的范围之内，未来两月沪指出现中长线大规模变盘的几率正在明显增加。（完）
(审校 黄凯)
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