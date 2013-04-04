技术分析师如何看待当前美国股市所处高位？

撰稿 John Kozey；编译 田建华/石冠兰

路透4月3日 - 问任何一个持证技术分析师关于他们如何在短期和长期技术图中运用自己分析方法的问题，他们都会告诉你，不论是分钟图，月度图、季度图还是年度图，同样的结论或许都适用。当前市场对于主要股指议论纷纷，例如道琼工业指数.DJI已经收复了2007年11月至2009年3月54%的跌幅，以及标准普尔500指数屡屡逼近新创下的纪录高位，我们要问的是，技术分析师和基本面分析师对市场当前所处的高位如何看待呢？从时间跨度较长的技术图形开始吧。

尽管标准普尔500指数.SPX尚未突破在1576.09点上方创下的新纪录高位(截至2013年4月1日)，但在研读其月线图时，首先跃入我们脑海的问题是“你会在当前买入标准普尔500的股票吗？”

欲览标准普尔500指数图表，可点击(r.reuters.com/kex96t)。

多数交易员即便不谈及从2000年4月以来形成的不太标准的三重顶，也会指出正在构筑的双顶。2012年下半年的上涨是因为从低收益的固定收益市场撤离的资金寻求新的阵地，从而带来流动性推动的涨势，同时伴随的是市盈率(本益比)抬高，而当前同样类型的更长的涨势，则足以引发对将资金不问青红皂白投入股市这一做法的谨慎。

或许Russell 2000指数的小盘股可以带来一些安慰。该指数的上攻已明确创出新高，突破了困扰标准普尔500指数的潜在双顶型态。

欲览Russell 2000指数技术图，可点击(r.reuters.com/pex96t)。

这并不是意味着盘子小一些的股票就是更安全的投资工具。从2012年11月的低点计算，Russell 2000指数上涨了18%，而标准普尔500指数的同期涨幅则是22%。

技术分析师会认为在这些水平下，指数调整的条件已经成熟，5%-15%的调整都是正常的，且喜见这样的调整给一些火热的指数降降温。

**基本面分析**

这些图表仅能描述过去的价格走势，而使得投资者坚持股票投资的可能正是那些图表上看不到的基本面因素。下面几点供参考。

2013年第一季标普500指数的财报季拉开了帷幕，尽管汤森路透数据显示分析师预计每股盈余(EPS)按年增速为1.5%，但这个预估值比1月1日超过4%的数据低多了，很大部分原因是公布获利预期的公司中悲观预估相较乐观预估的比例很高。尽管这听起来是个利空因素，但2012年第四季悲观预估相较乐观预估比例之高曾导致分析师预计该季EPS仅增长1.8%，实际结果却是公司获利增速为6.3%。尽管无法保证这种情况会在本季度重现，但至少有上季结果胜过预期做安慰。

汤森路透分析师Greg Harrison指出，在标普500指数中表现出色的大宗消费板块，房屋建筑子板块的EPS增速料可达270%左右。他表示，尽管可比历史数据偏低，但标普500指数中的三家房屋建筑公司D.R. Horton、Lennar和PulteGroup都预计获利较上年增长100%以上。由于土地价格较低，这些公司拿地价格更加便宜会带来更丰厚的利润空间。

房屋建筑板块反弹带动了金融板块，该板块受惠于抵押贷款标准放宽，这帮助了从地区性银行到摩根大通几乎各类规模的银行。

标普500指数目前的未来12个月市盈率约为13.8倍(见图表中蓝线)--仍低于15倍的长期历史均位。但图表中下方的橙线显示五年中值约为12.8倍。因此尽管市场看来没有严重高估，但也算不得非常有吸引力到奋不顾身进入的程度。

标普500指数的总体获利增长率仍处于合理水平。根据汤森路透StarMine数据，分析师预计未来五年获利复合年增长率(CAGR)为7.3%，但最近指数水平显示市场价格仅消化该比例为4.3%，还有三个百分点的跨度。因此，如果分析师们是正确的，那么市场看来是低估了。为合理起见应注意到最近这一差距一直在走阔，在11月末和12月末一度高达五个百分点的差距。

标普500指数价格走势引发了这样的水位是看涨还是看跌的问题，从它的基本面数据来看：获利可能超预估、房屋建筑子板块可能支撑大宗消费和金融板块，而且未来市盈率和增长率虽未处于低位，但也没有处于极度高估水平。未来几个月，如果其他条件不变，不过于牵强的情形可能是，市况陷入盘整，而不是全盘下滑。(完)

(译文审校 程琳)

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