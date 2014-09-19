港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透伦敦9月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：已经越过位于108.55的12年下跌趋势线，为升向2008年8月高位110.67敞开道路。上方的111.47，是由1998年峰值展开跌势的50%回档位，估计在这附近会有些获利了结。
欧元/英镑：已跌破0.7873英镑的近期低位，写下2014年新低0.7821英镑。若失守则暗示将跌向2012年8月中旬的低位0.7757，然后下看(2000年至2008年整段涨势的50%回档位0.7744。这是个很关键的技术点位，预计会看到获利了结。
英镑/美元：英镑涨势强劲，但被视为修正--技术图显示将在1.6565附近、以及1.6644/46之前受阻，1.6644/46为9月高位及200个月移动均值。加上200日移动均值1.6690，料将抑制英镑上档。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2890 1.2922 -0.25 -6.22 1.3745
美元/日圆 109.07 108.69 +0.35 +3.58 105.30
欧元/日圆 140.62 140.43 +0.14 -2.77 144.63
美元/瑞郎 0.9363 0.9337 +0.28 +4.87 0.8928
英镑/美元 1.6456 1.6400 +0.34 -0.60 1.6556
美元/加元 1.0952 1.0932 +0.18 +3.13 1.0620
澳元/美元 0.8949 0.8990 -0.46 +0.40 0.8913
新西兰元/美元 0.8133 0.8152 -0.23 -0.89 0.8206
欧元/瑞郎 1.2072 1.2068 +0.03 -1.62 1.2271
欧元/英镑 0.7831 0.7881 -0.63 -5.62 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1741 9.1570 +0.19 +3.69 8.8474
美元/挪威克朗 6.3350 6.3218 +0.21 +4.43 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。