版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 16:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：已经越过位于108.55的12年下跌趋势线，为升向2008年8月高位110.67敞开道路。上方的111.47，是由1998年峰值展开跌势的50%回档位，估计在这附近会有些获利了结。

欧元/英镑：已跌破0.7873英镑的近期低位，写下2014年新低0.7821英镑。若失守则暗示将跌向2012年8月中旬的低位0.7757，然后下看(2000年至2008年整段涨势的50%回档位0.7744。这是个很关键的技术点位，预计会看到获利了结。

英镑/美元：英镑涨势强劲，但被视为修正--技术图显示将在1.6565附近、以及1.6644/46之前受阻，1.6644/46为9月高位及200个月移动均值。加上200日移动均值1.6690，料将抑制英镑上档。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2890 1.2922 -0.25 -6.22 1.3745

美元/日圆 109.07 108.69 +0.35 +3.58 105.30

欧元/日圆 140.62 140.43 +0.14 -2.77 144.63

美元/瑞郎 0.9363 0.9337 +0.28 +4.87 0.8928

英镑/美元 1.6456 1.6400 +0.34 -0.60 1.6556

美元/加元 1.0952 1.0932 +0.18 +3.13 1.0620

澳元/美元 0.8949 0.8990 -0.46 +0.40 0.8913

新西兰元/美元 0.8133 0.8152 -0.23 -0.89 0.8206

欧元/瑞郎 1.2072 1.2068 +0.03 -1.62 1.2271

欧元/英镑 0.7831 0.7881 -0.63 -5.62 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1741 9.1570 +0.19 +3.69 8.8474

美元/挪威克朗 6.3350 6.3218 +0.21 +4.43 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐