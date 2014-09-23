路透伦敦9月23日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：处在整固格局，仍略高于支撑位1.2825(首道支撑位)。日线图显示，价格结构仍然是高位和低位都下移，而且都处于50日及200日移动均值下方，所以我将维持整体走势偏空的看法。若有效跌破1.2825，将为跌向重要区域1.2760(第二道支撑位)敞开道路。

美元/日圆：继续整固，略低于阻力区109.25(首道阻力位)。只要汇价保持在蓝色上涨趋势线，以及两道移动均线上方，我认为短线偏向上档。不过要当心可能先有一波拉回，然后才会再上涨。

英镑/美元：在1.6280(首道支撑位)寻获支撑后走高。虽然这暗示低位上移，且短线略偏上档，但我会等待有效升破1.6500(首道阻力位)，触发进一步上涨。这样的走势将暗示，高位将上移，可能在1.6645(第二道阻力位)区域附近遭到阻力。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2881 1.2849 +0.25 -6.29 1.3745

美元/日圆 108.45 108.84 -0.36 +2.99 105.30

欧元/日圆 139.72 139.83 -0.08 -3.39 144.63

美元/瑞郎 0.9372 0.9397 -0.27 +4.97 0.8928

英镑/美元 1.6348 1.6360 -0.07 -1.26 1.6556

美元/加元 1.1020 1.1043 -0.21 +3.77 1.0620

澳元/美元 0.8888 0.8870 +0.20 -0.28 0.8913

新西兰元/美元 0.8127 0.8119 +0.10 -0.96 0.8206

欧元/瑞郎 1.2074 1.2073 +0.01 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.7877 0.7852 +0.32 -5.06 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1777 9.1888 -0.12 +3.73 8.8474

美元/挪威克朗 6.3299 6.3420 -0.19 +4.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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