路透伦敦9月30日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在1.2660-1.2693美元之间盘整，二者分别为支撑位和阻力位。有一两次尝试升至1.2693上方的区域，但因缺乏支撑而未果，目前欧元/美元回到上述区间内。相对强弱指标(RSI)在30寻获支撑并得到强化，而MACD升至触发线上方。这些动能迹象增加了在空头重新主导市场前温和反弹的可能。总的来说，只要该货币对高点和低点不断下滑，我仍认为整体保持下行趋势。我仍预计将挑战2012年11月12日触及的低点1.2660。

美元/日圆：周一上涨并试图升破109.25日圆一线。但该货币对未能收在此阻力区域上方。若汇价保持在蓝色上行趋势线和移动均线上方，我认为近期上涨通道仍完好。然明确升破109.25，才能引发挑战心理关口110.00的一波涨势。总体看，我仍认为新的长期上行趋势已经确立。

英镑/美元：周一下跌，但保持在略低于1.6280的位置，该水准为支撑/阻力转换线。此次下跌确认，9月9日-19日涨势所及的水准恰好是7月15日-9月9日跌势的38.2%回档，可能引发该货币对跌向我们认为的支撑位1.6160。但从我们的动能分析看，相对强弱指标低于50，但正转强，MACD似准备突破触发线。这显示，下行动能消退，汇价有可能再度尝试反弹。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2594 1.2684 -0.71 -8.37 1.3745

美元/日圆 109.64 109.46 +0.16 +4.12 105.30

欧元/日圆 138.09 138.90 -0.58 -4.52 144.63

美元/瑞郎 0.9577 0.9512 +0.68 +7.27 0.8928

英镑/美元 1.6197 1.6240 -0.26 -2.17 1.6556

美元/加元 1.1171 1.1161 +0.09 +5.19 1.0620

澳元/美元 0.8721 0.8713 +0.09 -2.15 0.8913

新西兰元/美元 0.7754 0.7760 -0.08 -5.51 0.8206

欧元/瑞郎 1.2062 1.2067 -0.04 -1.70 1.2271

欧元/英镑 0.7774 0.7810 -0.46 -6.30 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1361 9.1895 -0.58 +3.26 8.8474

美元/挪威克朗 6.4423 6.4406 +0.03 +6.20 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价