美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦5月28日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：已经触及并略微超过最初目标--3月以来升势的61.8%费波纳奇回档位1.0843，尚未见到收在该水准下方...在进一步走软之前，短线或将反弹。
美元/日圆：保持向上突破15年下行趋势线切入位122.07的走势，上看从1982年高位以来整个下行走势23.6%回档位123.41，以及2007年6月高点124.14。市场还形成一个上升三角形，较长期目标位为128.00/15。极短期(60分钟图)动能指标有些分歧，这意味着可能出现小幅调整，随后再进一步走强。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0940 1.0903 +0.34 -9.56 1.2097
美元/日圆 123.84 123.65 +0.15 +3.48 119.68
欧元/日圆 135.44 134.78 +0.49 -6.44 144.77
美元/瑞郎 0.9460 0.9490 -0.32 -4.84 0.9941
英镑/美元 1.5347 1.5353 -0.04 -1.45 1.5573
美元/加元 1.2469 1.2450 +0.15 +7.32 1.1618
澳元/美元 0.7676 0.7721 -0.58 -6.02 0.8168
新西兰元/美元 0.7241 0.7263 -0.30 -7.13 0.7797
欧元/瑞郎 1.0350 1.0350 +0.00 -13.94 1.2026
欧元/英镑 0.7124 0.7100 +0.34 -8.14 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2389 9.2790 -0.43 -2.43 9.4688
美元/挪威克朗 7.7456 7.7610 -0.20 +3.66 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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