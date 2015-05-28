欧元/美元：已经触及并略微超过最初目标--3月以来升势的61.8%费波纳奇回档位1.0843，尚未见到收在该水准下方...在进一步走软之前，短线或将反弹。

美元/日圆：保持向上突破15年下行趋势线切入位122.07的走势，上看从1982年高位以来整个下行走势23.6%回档位123.41，以及2007年6月高点124.14。市场还形成一个上升三角形，较长期目标位为128.00/15。极短期(60分钟图)动能指标有些分歧，这意味着可能出现小幅调整，随后再进一步走强。