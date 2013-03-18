《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2968 1.3074 -0.81 -1.71 1.3194 美元/日圆 94.98 95.24 -0.27 +9.50 86.74 欧元/日圆 123.17 124.56 -1.12 +7.61 114.46 美元/瑞郎 0.9417 0.9387 +0.32 +2.86 0.9155 英镑/美元 1.5135 1.5113 +0.15 -6.87 1.6251 美元/加元 1.0228 1.0193 +0.34 +3.09 0.9921 澳元/美元 1.0374 1.0404 -0.29 -0.18 1.0393 新西兰元/美 0.8247 0.8272 -0.30 -0.43 0.8283 元 澳元/日圆 98.520 99.160 -0.65 +9.31 90.130 新西兰元/日 78.330 78.800 -0.60 -44.38 140.820 圆 英镑/日圆 143.74 143.97 -0.16 +2.07 140.82 澳元/新西兰 1.2571 1.2576 -0.04 +0.25 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉