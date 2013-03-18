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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 17:33 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2968    1.3074     -0.81     -1.71    1.3194
 美元/日圆                      94.98     95.24     -0.27     +9.50     86.74
 欧元/日圆                     123.17    124.56     -1.12     +7.61    114.46
 美元/瑞郎                     0.9417    0.9387     +0.32     +2.86    0.9155
 英镑/美元                     1.5135    1.5113     +0.15     -6.87    1.6251
 美元/加元                     1.0228    1.0193     +0.34     +3.09    0.9921
 澳元/美元                     1.0374    1.0404     -0.29     -0.18    1.0393
 新西兰元/美                   0.8247    0.8272     -0.30     -0.43    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.520    99.160     -0.65     +9.31    90.130
 新西兰元/日                   78.330    78.800     -0.60    -44.38   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     143.74    143.97     -0.16     +2.07    140.82
 澳元/新西兰                   1.2571    1.2576     -0.04     +0.25    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。

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