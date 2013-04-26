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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 16:12 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3038    1.3012     +0.20     -1.18    1.3194
 美元/日圆                      98.65     99.25     -0.60    +13.73     86.74
 欧元/日圆                     128.63    129.14     -0.39    +12.38    114.46
 美元/瑞郎                     0.9439    0.9446     -0.07     +3.10    0.9155
 英镑/美元                     1.5447    1.5432     +0.10     -4.95    1.6251
 美元/加元                     1.0200    1.0196     +0.04     +2.81    0.9921
 澳元/美元                     1.0299    1.0288     +0.11     -0.90    1.0393
 新西兰元/美                   0.8522    0.8496     +0.31     +2.89    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.590   102.110     -0.51    +12.71    90.130
 新西兰元/日                   84.060    84.320     -0.31    -40.31   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.37    153.16     -0.52     +8.20    140.82
 澳元/新西兰                   1.2083    1.2102     -0.16     -3.64    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  
  
 (编译 隋芬; 审校 王洋)
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