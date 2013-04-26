中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3038 1.3012 +0.20 -1.18 1.3194 美元/日圆 98.65 99.25 -0.60 +13.73 86.74 欧元/日圆 128.63 129.14 -0.39 +12.38 114.46 美元/瑞郎 0.9439 0.9446 -0.07 +3.10 0.9155 英镑/美元 1.5447 1.5432 +0.10 -4.95 1.6251 美元/加元 1.0200 1.0196 +0.04 +2.81 0.9921 澳元/美元 1.0299 1.0288 +0.11 -0.90 1.0393 新西兰元/美 0.8522 0.8496 +0.31 +2.89 0.8283 元 澳元/日圆 101.590 102.110 -0.51 +12.71 90.130 新西兰元/日 84.060 84.320 -0.31 -40.31 140.820 圆 英镑/日圆 152.37 153.16 -0.52 +8.20 140.82 澳元/新西兰 1.2083 1.2102 -0.16 -3.64 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。