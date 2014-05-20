* 欧元/美元：支撑位见1.3648美元，若跌破此位，可能下探1.3549。阻力位见1.3780和1.3821。

* 美元/日圆：首道阻力位见101.83日圆，若突破该水准，则可能上探102.29。支撑位为101.01和100.76。