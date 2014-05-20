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亚洲 | 2014年 5月 20日 星期二 15:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月20日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：支撑位见1.3648美元，若跌破此位，可能下探1.3549。阻力位见1.3780和1.3821。

* 美元/日圆：首道阻力位见101.83日圆，若突破该水准，则可能上探102.29。支撑位为101.01和100.76。

* 美元/瑞郎：上行潜力让我们关注位于0.8981瑞郎的阻力位。重要支撑位见0.8699。

* 英镑/美元：过去两周该货币对一直在进行调整，停留在关键支撑位1.6725美元上方。阻力位见1.6864。

* 欧元/日圆：走势疲弱，可能测试关键支撑位138.79日圆，若跌破该位，可能跌向136.23。阻力位见140.95。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3694 1.3707 -0.09 -0.37 1.3745

美元/日圆 101.42 101.49 -0.07 -3.68 105.30

欧元/日圆 138.90 139.15 -0.18 -3.96 144.63

美元/瑞郎 0.8933 0.8921 +0.13 +0.06 0.8928

英镑/美元 1.6815 1.6811 +0.02 +1.56 1.6556

美元/加元 1.0873 1.0874 -0.01 +2.38 1.0620

澳元/美元 0.9271 0.9330 -0.63 +4.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8583 0.8627 -0.51 +4.59 0.8206

欧元/瑞郎 1.2234 1.2231 +0.02 -0.30 1.2271

欧元/英镑 0.8144 0.8153 -0.11 -1.84 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0529 9.0315 +0.24 +2.32 8.8474

美元/挪威克朗 5.9382 5.9281 +0.17 -2.11 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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