亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦10月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周连续第12周收低，创纪录最长连跌，技术面愈发受创。这种跌幅意味着，欧元至少可能跌至1.2400美元，甚至会下探2012年来低位1.2040。目前阻力位为1.2570，上方1.2785阻力更大。
美元/日圆：110.00构成阻力，可能进一步走软并跌破108.00，最后测试106.20。
英镑/美元：上周收在200周移动均线和1.4815-1.7195涨势的50%回档位1.6010下方后，技术面受到重创。至少可能进一步跌向1.5720。目前，去年11月低点1.5850应有一些支撑。要回升至1.6020上方才能企稳。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2530 1.2516 +0.11 -8.84 1.3745
美元/日圆 109.42 109.75 -0.30 +3.91 105.30
欧元/日圆 137.09 137.31 -0.16 -5.21 144.63
美元/瑞郎 0.9667 0.9678 -0.11 +8.28 0.8928
英镑/美元 1.5967 1.5962 +0.03 -3.56 1.6556
美元/加元 1.1222 1.1242 -0.18 +5.67 1.0620
澳元/美元 0.8724 0.8673 +0.59 -2.12 0.8913
新西兰元/美元 0.7783 0.7762 +0.27 -5.15 0.8206
欧元/瑞郎 1.2115 1.2105 +0.08 -1.27 1.2271
欧元/英镑 0.7844 0.7829 +0.19 -5.46 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0750 9.1063 -0.34 +2.57 8.8474
美元/挪威克朗 6.5100 6.5229 -0.20 +7.31 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%