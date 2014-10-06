欧元/美元：上周连续第12周收低，创纪录最长连跌，技术面愈发受创。这种跌幅意味着，欧元至少可能跌至1.2400美元，甚至会下探2012年来低位1.2040。目前阻力位为1.2570，上方1.2785阻力更大。

英镑/美元：上周收在200周移动均线和1.4815-1.7195涨势的50%回档位1.6010下方后，技术面受到重创。至少可能进一步跌向1.5720。目前，去年11月低点1.5850应有一些支撑。要回升至1.6020上方才能企稳。