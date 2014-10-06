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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 16:02 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周连续第12周收低，创纪录最长连跌，技术面愈发受创。这种跌幅意味着，欧元至少可能跌至1.2400美元，甚至会下探2012年来低位1.2040。目前阻力位为1.2570，上方1.2785阻力更大。

美元/日圆：110.00构成阻力，可能进一步走软并跌破108.00，最后测试106.20。

英镑/美元：上周收在200周移动均线和1.4815-1.7195涨势的50%回档位1.6010下方后，技术面受到重创。至少可能进一步跌向1.5720。目前，去年11月低点1.5850应有一些支撑。要回升至1.6020上方才能企稳。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2530 1.2516 +0.11 -8.84 1.3745

美元/日圆 109.42 109.75 -0.30 +3.91 105.30

欧元/日圆 137.09 137.31 -0.16 -5.21 144.63

美元/瑞郎 0.9667 0.9678 -0.11 +8.28 0.8928

英镑/美元 1.5967 1.5962 +0.03 -3.56 1.6556

美元/加元 1.1222 1.1242 -0.18 +5.67 1.0620

澳元/美元 0.8724 0.8673 +0.59 -2.12 0.8913

新西兰元/美元 0.7783 0.7762 +0.27 -5.15 0.8206

欧元/瑞郎 1.2115 1.2105 +0.08 -1.27 1.2271

欧元/英镑 0.7844 0.7829 +0.19 -5.46 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0750 9.1063 -0.34 +2.57 8.8474

美元/挪威克朗 6.5100 6.5229 -0.20 +7.31 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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