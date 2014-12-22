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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 18:01 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2262 1.2226 +0.29 -10.79 1.3745

美元/日圆 119.83 119.49 +0.28 +13.80 105.30

欧元/日圆 146.97 146.12 +0.58 +1.62 144.63

美元/瑞郎 0.9807 0.9834 -0.27 +9.85 0.8928

英镑/美元 1.5620 1.5629 -0.06 -5.65 1.6556

美元/加元 1.1596 1.1599 -0.03 +9.19 1.0620

澳元/美元 0.8137 0.8141 -0.05 -8.71 0.8913

新西兰元/美元 0.7750 0.7746 +0.05 -5.56 0.8206

欧元/瑞郎 1.2030 1.2031 -0.01 -1.96 1.2271

欧元/英镑 0.7849 0.7820 +0.37 -5.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4859 9.4628 +0.24 +7.22 8.8474

美元/挪威克朗 7.3799 7.3618 +0.25 +21.65 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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