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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 16:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月27日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
    
    欧元/美元：欧元在1.1140美元寻获支撑，此为3月24日低点。短期动能仍为下行，但欧
元中期趋势不明。日线图上相对强弱指标(RSI)接近30的超卖水准，显示可能暂时达到了摆
动低点。
    
    美元/日圆：试图通过突破110来逆转下行走势，此为连接3月10日高点与4月28日高点的
下行趋势线，也是50日移动均线切入位。下行走势料将持续。
    
    欧元/英镑：已经跌破约0.77英镑的头肩形态颈线位置。该形态的目标位将接近0.73，
但此前区间阻力位0.7485可能提供一些支撑。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1180  1.1192  -0.11  +2.95  1.0860
    美元/日圆            109.67  109.75  -0.07  -8.84  120.30
    欧元/日圆         122.63  122.83  -0.16  -6.01  130.47
    美元/瑞郎            0.9901  0.9888  +0.13  -1.17  1.0018
    英镑/美元            1.4647  1.4664  -0.12  -0.62  1.4738
    美元/加元            1.3033  1.2976  +0.44  -5.82  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5663  6.5575  +0.13  -0.03  6.5680
    澳元/美元            0.7216  0.7225  -0.12  -0.81  0.7275
    新西兰元/美元        0.6726  0.6738  -0.18  -1.45  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1068  1.1073  -0.05  +1.67  1.0886
    欧元/英镑         0.7632  0.7628  +0.05  +3.60  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2717  9.2726  -0.01  +1.10  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3014  8.2771  +0.29  -6.09  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 杜明霞；审校 张涛)

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