《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦12月11日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:继续在1.2880/90美元水平寻找支撑位,这是从1.2660美元到上周高位1.3125美元的50%回档位,亦是11月28日低点.若跌破该水准并收在50日均线1.2915美元以下,未来将可能下探1.2800美元和200日移动均线1.2790美元,前者是从1.2050美元拉出的趋势线支撑位.
美元/日圆:仍陷入在82.85日圆至底部81.70日圆的三重阻力位间.如果跌破81.60日圆,未来有可能下探至80.50日圆,甚至是79.90日圆.需要升穿82.80日圆水准,未来才有可能升向84.00日圆上方的3月高位.只有在80.50日圆以下,美元/日圆才有可能跌向11月低点79.00.
欧元/英镑:从7月低位0.7755英镑拉出的趋势线支撑位0.8020英镑,仍是涨势持续的关键水准.若跌破0.8010英镑,未来将锁定11月低点0.7960英镑.若走势需稳定,则要回到0.8080英镑上方.(完)
(--编译 洪曦; 审校 田建华)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。