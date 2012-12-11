路透伦敦12月11日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继续在1.2880/90美元水平寻找支撑位,这是从1.2660美元到上周高位1.3125美元的50%回档位,亦是11月28日低点.若跌破该水准并收在50日均线1.2915美元以下,未来将可能下探1.2800美元和200日移动均线1.2790美元,前者是从1.2050美元拉出的趋势线支撑位.

美元/日圆:仍陷入在82.85日圆至底部81.70日圆的三重阻力位间.如果跌破81.60日圆,未来有可能下探至80.50日圆,甚至是79.90日圆.需要升穿82.80日圆水准,未来才有可能升向84.00日圆上方的3月高位.只有在80.50日圆以下,美元/日圆才有可能跌向11月低点79.00.

欧元/英镑:从7月低位0.7755英镑拉出的趋势线支撑位0.8020英镑,仍是涨势持续的关键水准.若跌破0.8010英镑,未来将锁定11月低点0.7960英镑.若走势需稳定,则要回到0.8080英镑上方.(完)