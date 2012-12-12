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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 18:28 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月12日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市
场重要技术走势及价位的预测:
    
    欧元/美元:在今晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)决议公布前,12
月5-7日间跌势已经收复大约50%.12月6日蜡烛实体中点1.3020美元料将带
来阻力,但昨天实体中点1.2975也可能成为阻力.若收在其中任一阻力位上
方,都可能决定未来方向.
    
    澳元/美元:下跌并再次测试近期支撑位后,又一个多头信号出现.目前
很难判断最终会上攻失败,还是重演10月到12月初的上攻走势.不过极短期
内守在1.0515/09上方似乎还是合理的.关键的中期目标位在1.0585\1.06
25区域(再向上是1.0857).(完)
                                                       纽约         当日        今年来       2011年
                                      最新报价     上收市价       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                              
 欧元/美元                                1.3015       1.3004        +0.08        +0.54       1.2945
 美元/日圆                                 82.87        82.51        +0.44        +7.71        76.94
 欧元/日圆                                107.86       107.34        +0.48        +8.33        99.57
 美元/瑞郎                                0.9311       0.9320        -0.10        -0.69       0.9376
 英镑/美元                                1.6139       1.6114        +0.16        +3.89       1.5535
 美元/加元                                0.9852       0.9861        -0.09        -3.35       1.0193
 澳元/美元                                1.0544       1.0528        +0.15        +3.12       1.0225
 新西兰元/美元                            0.8411       0.8392        +0.23        +8.05       0.7784
 澳元/日圆                                87.380       86.850        +0.61       +11.11       78.640
 新西兰元/日圆                            69.700       69.230        +0.68       -41.69      119.530
 英镑/日圆                                133.74       132.96        +0.59       +11.89       119.53
 澳元/新西兰元                            1.2529       1.2542        -0.10        -4.55       1.3126
                                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 
 (编译 程琳; 审校 高琦)

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