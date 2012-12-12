路透伦敦12月12日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市 场重要技术走势及价位的预测: 欧元/美元:在今晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)决议公布前,12 月5-7日间跌势已经收复大约50%.12月6日蜡烛实体中点1.3020美元料将带 来阻力,但昨天实体中点1.2975也可能成为阻力.若收在其中任一阻力位上 方,都可能决定未来方向. 澳元/美元:下跌并再次测试近期支撑位后,又一个多头信号出现.目前 很难判断最终会上攻失败,还是重演10月到12月初的上攻走势.不过极短期 内守在1.0515/09上方似乎还是合理的.关键的中期目标位在1.0585\1.06 25区域(再向上是1.0857).(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3015 1.3004 +0.08 +0.54 1.2945 美元/日圆 82.87 82.51 +0.44 +7.71 76.94 欧元/日圆 107.86 107.34 +0.48 +8.33 99.57 美元/瑞郎 0.9311 0.9320 -0.10 -0.69 0.9376 英镑/美元 1.6139 1.6114 +0.16 +3.89 1.5535 美元/加元 0.9852 0.9861 -0.09 -3.35 1.0193 澳元/美元 1.0544 1.0528 +0.15 +3.12 1.0225 新西兰元/美元 0.8411 0.8392 +0.23 +8.05 0.7784 澳元/日圆 87.380 86.850 +0.61 +11.11 78.640 新西兰元/日圆 69.700 69.230 +0.68 -41.69 119.530 英镑/日圆 133.74 132.96 +0.59 +11.89 119.53 澳元/新西兰元 1.2529 1.2542 -0.10 -4.55 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算. (编译 程琳; 审校 高琦)