亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦12月14日 - 以下为德国德商业银行分析师对外汇市场重要 技术走势及价位的预测: 欧元/美元:涨势周四在1.3100美元水准附近再度失去动能.该水准与 三个月阻力线切入位1.3121美元、12月高点1.3127美元和10月高位1.3140 美元,预计将推动欧元/美元跌向心理位1.3000美元区域.若就此跌破,未来 还可能滑向1.2880/76美元支撑区域.关键支撑位料在2011-2012年支撑线 切入位1.2839美元.若该位置失守,未来将下看200日移动均线及其下方的1 1月/1月低位1.2661/24美元. 美元/日圆:迄今为止已触及83.96日圆,之前则升穿2011-2012年阻力 线切入位83.12.今年高位84.19日圆是下一道上档目标位.之后,我们预计 美元/日圆将上探200周移动均线85.05,随后是86.83/87.13区域,这是2007 年高位迄今跌势的23.6%回档位和2008年12月低点.之前在82.84/75日圆的 高位,预计将会构成支撑.只有美元/日圆意外跌穿10月10日低位82.12日圆 ,才会给上述预判提出疑问. 美元/瑞郎:测试0.9240/15瑞郎支撑区域,此区域内有过去三个月低位 .这一支撑区域料会再度守住.不过,美元/瑞郎有可能跌至三个月支撑线切 入位0.9169.但我们认为目前可能性不大.首道阻力位在上周高点0.9383瑞 郎和200日移动均线0.9426.未来若要上攻近期高点0.9505/13瑞郎,需突破 上述阻力位. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3084 1.3076 +0.06 +1.07 1.2945 美元/日圆 83.78 83.63 +0.18 +8.89 76.94 欧元/日圆 109.63 109.32 +0.28 +10.10 99.57 美元/瑞郎 0.9232 0.9232 +0.00 -1.54 0.9376 英镑/美元 1.6129 1.6109 +0.12 +3.82 1.5535 美元/加元 0.9838 0.9848 -0.10 -3.48 1.0193 澳元/美元 1.0530 1.0526 +0.04 +2.98 1.0225 新西兰元/美元 0.8416 0.8428 -0.14 +8.12 0.7784 澳元/日圆 88.220 87.960 +0.30 +12.18 78.640 新西兰元/日圆 70.500 70.470 +0.04 -41.02 119.530 英镑/日圆 135.12 134.70 +0.31 +13.04 119.53 澳元/新西兰元 1.2506 1.2480 +0.21 -4.72 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。