路透伦敦12月14日 - 以下为德国德商业银行分析师对外汇市场重要 技术走势及价位的预测: 欧元/美元:涨势周四在1.3100美元水准附近再度失去动能.该水准与 三个月阻力线切入位1.3121美元、12月高点1.3127美元和10月高位1.3140 美元,预计将推动欧元/美元跌向心理位1.3000美元区域.若就此跌破,未来 还可能滑向1.2880/76美元支撑区域.关键支撑位料在2011-2012年支撑线 切入位1.2839美元.若该位置失守,未来将下看200日移动均线及其下方的1 1月/1月低位1.2661/24美元. 美元/日圆:迄今为止已触及83.96日圆,之前则升穿2011-2012年阻力 线切入位83.12.今年高位84.19日圆是下一道上档目标位.之后,我们预计 美元/日圆将上探200周移动均线85.05,随后是86.83/87.13区域,这是2007 年高位迄今跌势的23.6%回档位和2008年12月低点.之前在82.84/75日圆的 高位,预计将会构成支撑.只有美元/日圆意外跌穿10月10日低位82.12日圆 ,才会给上述预判提出疑问. 美元/瑞郎:测试0.9240/15瑞郎支撑区域,此区域内有过去三个月低位 .这一支撑区域料会再度守住.不过,美元/瑞郎有可能跌至三个月支撑线切 入位0.9169.但我们认为目前可能性不大.首道阻力位在上周高点0.9383瑞 郎和200日移动均线0.9426.未来若要上攻近期高点0.9505/13瑞郎,需突破 上述阻力位. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3084 1.3076 +0.06 +1.07 1.2945 美元/日圆 83.78 83.63 +0.18 +8.89 76.94 欧元/日圆 109.63 109.32 +0.28 +10.10 99.57 美元/瑞郎 0.9232 0.9232 +0.00 -1.54 0.9376 英镑/美元 1.6129 1.6109 +0.12 +3.82 1.5535 美元/加元 0.9838 0.9848 -0.10 -3.48 1.0193 澳元/美元 1.0530 1.0526 +0.04 +2.98 1.0225 新西兰元/美元 0.8416 0.8428 -0.14 +8.12 0.7784 澳元/日圆 88.220 87.960 +0.30 +12.18 78.640 新西兰元/日圆 70.500 70.470 +0.04 -41.02 119.530 英镑/日圆 135.12 134.70 +0.31 +13.04 119.53 澳元/新西兰元 1.2506 1.2480 +0.21 -4.72 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)