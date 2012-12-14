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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 18:01 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月14日 - 以下为德国德商业银行分析师对外汇市场重要
技术走势及价位的预测:
    
    欧元/美元:涨势周四在1.3100美元水准附近再度失去动能.该水准与
三个月阻力线切入位1.3121美元、12月高点1.3127美元和10月高位1.3140
美元,预计将推动欧元/美元跌向心理位1.3000美元区域.若就此跌破,未来
还可能滑向1.2880/76美元支撑区域.关键支撑位料在2011-2012年支撑线
切入位1.2839美元.若该位置失守,未来将下看200日移动均线及其下方的1
1月/1月低位1.2661/24美元.
    
    美元/日圆:迄今为止已触及83.96日圆,之前则升穿2011-2012年阻力
线切入位83.12.今年高位84.19日圆是下一道上档目标位.之后,我们预计
美元/日圆将上探200周移动均线85.05,随后是86.83/87.13区域,这是2007
年高位迄今跌势的23.6%回档位和2008年12月低点.之前在82.84/75日圆的
高位,预计将会构成支撑.只有美元/日圆意外跌穿10月10日低位82.12日圆
,才会给上述预判提出疑问.
    
    美元/瑞郎:测试0.9240/15瑞郎支撑区域,此区域内有过去三个月低位
.这一支撑区域料会再度守住.不过,美元/瑞郎有可能跌至三个月支撑线切
入位0.9169.但我们认为目前可能性不大.首道阻力位在上周高点0.9383瑞
郎和200日移动均线0.9426.未来若要上攻近期高点0.9505/13瑞郎,需突破
上述阻力位.
       
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3084     1.3076      +0.06      +1.07     1.2945
 美元/日圆                         83.78      83.63      +0.18      +8.89      76.94
 欧元/日圆                        109.63     109.32      +0.28     +10.10      99.57
 美元/瑞郎                        0.9232     0.9232      +0.00      -1.54     0.9376
 英镑/美元                        1.6129     1.6109      +0.12      +3.82     1.5535
 美元/加元                        0.9838     0.9848      -0.10      -3.48     1.0193
 澳元/美元                        1.0530     1.0526      +0.04      +2.98     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8416     0.8428      -0.14      +8.12     0.7784
 澳元/日圆                        88.220     87.960      +0.30     +12.18     78.640
 新西兰元/日圆                    70.500     70.470      +0.04     -41.02    119.530
 英镑/日圆                        135.12     134.70      +0.31     +13.04     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2506     1.2480      +0.21      -4.72     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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