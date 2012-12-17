亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦12月17日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: ADS证券: 欧元/美元:周线走势呈现正在形成当中的偏多头肩翻转讯号,即空头市场动能已经耗竭,目前 转为偏多.日线走势显示出低点上移的明显趋势,因汇价一有拉回,投资人便买进.经过五天上涨后 进入本周,一开始可能会有一些获利了结卖压,但预料在1.3066美元上方气氛将维持偏多,上看升 破1.3240,将触及1.3300或1.3350.若回落跌落周五低点1.3066,则这个预测将有落空危险.若跌落 此水准,将是一个偏空讯号,代表人气差,可能进一步下跌至1.3120,或甚至上升低点的趋势线位置 1.2975. 美元/日圆:2012年成为美元/日圆六年表现最好的一年.进入本周时,美元/日圆目前在今年新 高水准,多头气氛已经非常过度.虽然这可能引发获利了结卖压,但正面动能正在增强,因此预料若 维持在83.32日圆上方,本周气氛将维持偏多.目前为升至84.70,然后是85.27,即过去两年跌势的5 0%回档位,若突破此处将开启升向86.00的机会.风险在于跌落周五低点83.32.若跌破将是偏空讯 号,可能跌向82.84或周三低点82.48. 欧元/日圆:汇价目前升破30个月移动均线,这是1998年以来人气重大转变的可靠指标.进入本 周时,汇价正朝年高测试,虽然有出现一些获利了结的可能,但正面动能仍强劲,因此只要维持在10 9.57上方,气氛应会继续偏多.目标为升破2012年高点111.45,升至112.50,然后升至114.00.风险 在于跌落周四低点109.57.这将是气氛转差的讯号,可能进一步跌至109.00或周四低点108.64.(完 )
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。