路透伦敦12月17日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: ADS证券: 欧元/美元:周线走势呈现正在形成当中的偏多头肩翻转讯号,即空头市场动能已经耗竭,目前 转为偏多.日线走势显示出低点上移的明显趋势,因汇价一有拉回,投资人便买进.经过五天上涨后 进入本周,一开始可能会有一些获利了结卖压,但预料在1.3066美元上方气氛将维持偏多,上看升 破1.3240,将触及1.3300或1.3350.若回落跌落周五低点1.3066,则这个预测将有落空危险.若跌落 此水准,将是一个偏空讯号,代表人气差,可能进一步下跌至1.3120,或甚至上升低点的趋势线位置 1.2975. 美元/日圆:2012年成为美元/日圆六年表现最好的一年.进入本周时,美元/日圆目前在今年新 高水准,多头气氛已经非常过度.虽然这可能引发获利了结卖压,但正面动能正在增强,因此预料若 维持在83.32日圆上方,本周气氛将维持偏多.目前为升至84.70,然后是85.27,即过去两年跌势的5 0%回档位,若突破此处将开启升向86.00的机会.风险在于跌落周五低点83.32.若跌破将是偏空讯 号,可能跌向82.84或周三低点82.48. 欧元/日圆:汇价目前升破30个月移动均线,这是1998年以来人气重大转变的可靠指标.进入本 周时,汇价正朝年高测试,虽然有出现一些获利了结的可能,但正面动能仍强劲,因此只要维持在10 9.57上方,气氛应会继续偏多.目标为升破2012年高点111.45,升至112.50,然后升至114.00.风险 在于跌落周四低点109.57.这将是气氛转差的讯号,可能进一步跌至109.00或周四低点108.64.(完 )