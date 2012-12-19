路透伦敦12月19日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预 测: 欧元/美元:已经突破1.3173/80美元的阻力位(此为2012年走势的78.6%回档位和9月高点 ),未来上看1.3487/1.3522美元的阻力区域,此处是2月高位、2011年-2012年跌势的50%回档 位和200周移动均线,因此预计该区域将构成强劲阻力.目前欧元/美元正在升向5月高位1.328 4美元、3月与4月高点1.3381/86.下档支撑依旧在1.3173和1.3115美元.我们注意到,60分钟 技术图表上目前在1.3164/30美元的云区支撑,已支持了过去10天的走势,并给上述水准带来 额外支撑. 美元/日圆:维持上档压力,仍有可能升向200周移动均线切入点85.01日圆.经过小规模盘 整后,预计美元将升至86.83/87.13日圆区域(2007年高位到2008年12月低点的23.6%回档位). 预期美元/日圆可能回到83.04/82.84附近的突破点,倘若该水准守住下档测试,市场仍会很快 买入.若就此跌破,未来可能下滑至三个月上档趋势线切入位80.65日圆. 英镑/美元:已收在10月高位1.6217美元上方,表明未来将上攻1.6300/07区域,这里分别 为9月、4月和2012年11月高位.若就此突破,未来将以2009-2012年阻力线1.6462美元为目标. 前道阻力位在1.6217美元,短期支撑在1.6178,但只有跌破短期上档趋势线1.6091美元,才会 减低近期上涨压力.(完)