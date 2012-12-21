路透伦敦12月21日 - 以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: 欧元/美元:目前正在1.3200美元附近寻找支撑位,但看似将继续下跌,有可能在1.3150美元附近觅得下一支 撑位.该水准是2011年5月高位至2012年7月低位走势的38.2%回档位.欧元/美元预计较长期内将为多头走势,所 以目前是过去几周大涨后的小幅回调. 美元/日圆:近期录得明显涨幅,因市场预期安倍晋三大选获胜.在下个月日本央行会议前,日圆预计将收复 一部分近期跌幅.下道目标位料在从去年4月拉出的下降趋势线切入位83.0日圆附近.本月稍早,美元/日圆突破 该水准.如果美元/日圆在此找到支撑,那么会确认最初突破走势,未来将会明显上扬. 欧元/英镑:在过去六天内均在0.8150英镑附近遇到阻力.鉴于多头顽强不懈,预计该阻力位最终将会被突破 .当前欧元/英镑不存在跌向上升通道底部的迹象.如果升穿0.8150英镑,未来可能在0.8180英镑附近寻得下道阻 力位,之后是0.8235英镑.(完)