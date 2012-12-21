中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透伦敦12月21日 - 以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: 欧元/美元:目前正在1.3200美元附近寻找支撑位,但看似将继续下跌,有可能在1.3150美元附近觅得下一支 撑位.该水准是2011年5月高位至2012年7月低位走势的38.2%回档位.欧元/美元预计较长期内将为多头走势,所 以目前是过去几周大涨后的小幅回调. 美元/日圆:近期录得明显涨幅,因市场预期安倍晋三大选获胜.在下个月日本央行会议前,日圆预计将收复 一部分近期跌幅.下道目标位料在从去年4月拉出的下降趋势线切入位83.0日圆附近.本月稍早,美元/日圆突破 该水准.如果美元/日圆在此找到支撑,那么会确认最初突破走势,未来将会明显上扬. 欧元/英镑:在过去六天内均在0.8150英镑附近遇到阻力.鉴于多头顽强不懈,预计该阻力位最终将会被突破 .当前欧元/英镑不存在跌向上升通道底部的迹象.如果升穿0.8150英镑,未来可能在0.8180英镑附近寻得下道阻 力位,之后是0.8235英镑.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即