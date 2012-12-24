路透伦敦12月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测: * 欧元/美元:上周触及1.3305美元高点后出现的墓碑十字线,表明市场有可能出现回落.若欧元/美元跌破1 .3160美元,将会予以确认.未来若收在1.3170美元下方,暗示将进一步向1.3020美元水准回撤,在其下方是1.288 0美元.只有跌破1.2880美元,才会开启朝向目前在1.2825美元和200日移动均线1.2790美元的跌势.上述水准是 从1.2050美元拉出的趋势线支撑位. * 美元/日圆:若要延续近期上升动能,需要升穿并收在200周均线85.05日圆上方.2011年高点85.55日圆目 前也是关键阻力位,其形成前提是美元/日圆需要保持在83.55水准上方.若跌破83.55,未来将会跌向82.80. * 欧元/英镑:持续在0.8165英镑水准遇阻,迄今已经五次上攻失败.位于0.8100英镑的支撑位限制跌势.未 来仍有可能升向0.8300英镑水平,若跌破0.8080英镑,暗示可能跌向0.8050英镑以及0.7755英镑,后者是从7月低 位拉出的趋势线支撑位,且是上档趋势延续的主要水平.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3221 1.3185 +0.27 +2.13 1.2945 美元/日圆 84.42 84.21 +0.25 +9.72 76.94 欧元/日圆 <EURJPY=R 111.61 111.07 +0.49 +12.09 99.57 > 美元/瑞郎 0.9134 0.9163 -0.32 -2.58 0.9376 英镑/美元 1.6196 1.6170 +0.16 +4.25 1.5535 美元/加元 0.9924 0.9930 -0.06 -2.64 1.0193 澳元/美元 1.0406 1.0399 +0.07 +1.77 1.0225 新西兰元/ 0.8220 0.8236 -0.19 +5.60 0.7784 美元 澳元/日圆 <AUDJPY=R 87.850 87.650 +0.23 +11.71 78.640 > 新西兰元/ <NZDJPY=R 69.390 69.410 -0.03 -41.95 119.530 日圆 > 英镑/日圆 <GBPJPY=R 136.73 136.21 +0.38 +14.39 119.53 > 澳元/新西 <AUDNZD=R 1.2650 1.2620 +0.24 -3.63 1.3126 兰元 > 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日 涨跌幅亦以此为基准计算.