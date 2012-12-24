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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 17:18 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月24日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
    
    * 欧元/美元:上周触及1.3305美元高点后出现的墓碑十字线,表明市场有可能出现回落.若欧元/美元跌破1
.3160美元,将会予以确认.未来若收在1.3170美元下方,暗示将进一步向1.3020美元水准回撤,在其下方是1.288
0美元.只有跌破1.2880美元,才会开启朝向目前在1.2825美元和200日移动均线1.2790美元的跌势.上述水准是
从1.2050美元拉出的趋势线支撑位.
    
    * 美元/日圆:若要延续近期上升动能,需要升穿并收在200周均线85.05日圆上方.2011年高点85.55日圆目
前也是关键阻力位,其形成前提是美元/日圆需要保持在83.55水准上方.若跌破83.55,未来将会跌向82.80.
    
    * 欧元/英镑:持续在0.8165英镑水准遇阻,迄今已经五次上攻失败.位于0.8100英镑的支撑位限制跌势.未
来仍有可能升向0.8300英镑水平,若跌破0.8080英镑,暗示可能跌向0.8050英镑以及0.7755英镑,后者是从7月低
位拉出的趋势线支撑位,且是上档趋势延续的主要水平.(完)
      
    
    
                                    纽约      当日   今年来    2011年
                       最新报价   上收市价   涨跌%    涨跌%    收市价
                                                                  
 欧元/美元                1.3221     1.3185   +0.27    +2.13    1.2945
 美元/日圆                 84.42      84.21   +0.25    +9.72     76.94
 欧元/日圆  <EURJPY=R     111.61     111.07   +0.49   +12.09     99.57
            >                                                 
 美元/瑞郎                0.9134     0.9163   -0.32    -2.58    0.9376
 英镑/美元                1.6196     1.6170   +0.16    +4.25    1.5535
 美元/加元                0.9924     0.9930   -0.06    -2.64    1.0193
 澳元/美元                1.0406     1.0399   +0.07    +1.77    1.0225
 新西兰元/                0.8220     0.8236   -0.19    +5.60    0.7784
 美元                                                         
 澳元/日圆  <AUDJPY=R     87.850     87.650   +0.23   +11.71    78.640
            >                                                 
 新西兰元/  <NZDJPY=R     69.390     69.410   -0.03   -41.95   119.530
 日圆       >                                                 
 英镑/日圆  <GBPJPY=R     136.73     136.21   +0.38   +14.39    119.53
            >                                                 
 澳元/新西  <AUDNZD=R     1.2650     1.2620   +0.24    -3.63    1.3126
 兰元       >                                                 
                                                                      
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日
 涨跌幅亦以此为基准计算.

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