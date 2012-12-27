版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 18:11 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦12月27日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位
的预测:
    
    * 欧元/美元: 上周的潜在偏空蜡烛图形所指的方向与实际走势相反,但若欧元/美元跌向12
月14日周线蜡烛图的中点1.3030美元,且主要支撑位1.3159/27美元未起到作用,投资者将可能逢
低买入.
    
    * 欧元/瑞典克朗: 市场因假日而交易清淡,可令欧元/瑞典克朗在一目均衡云区图上保持短
期平衡状态.只有在短期内跌破8.5600克朗,转换线和基准线形成的空头交叉才具有说服力--下道
突破目标位是8.50.首道短期阻力位在12月24日高点8.6510,其上方的阻力位在8.69附近.
    
    * 欧元/挪威克朗:区间内波动频繁,但假日季成交量偏低是合理理由.需突破7.34-7.42克朗,
且成交量增大,市场才会形成新的走向.(完)
                                              纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3271     1.3223      +0.36      +2.52     1.2945
 美元/日圆                         85.72      85.62      +0.12     +11.41      76.94
 欧元/日圆                        113.75     113.22      +0.47     +14.24      99.57
 美元/瑞郎                        0.9104     0.9129      -0.27      -2.90     0.9376
 英镑/美元                        1.6168     1.6134      +0.21      +4.07     1.5535
 美元/加元                        0.9914     0.9941      -0.27      -2.74     1.0193
 澳元/美元                        1.0378     1.0375      +0.03      +1.50     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8210     0.8194      +0.20      +5.47     0.7784
 澳元/日圆                        88.950     88.810      +0.16     +13.11     78.640
 新西兰元/日圆                    70.380     70.110      +0.39     -41.12    119.530
 英镑/日圆                        138.59     138.13      +0.33     +15.95     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2632     1.2656      -0.19      -3.76     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
       
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐