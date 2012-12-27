路透伦敦12月27日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位 的预测: * 欧元/美元: 上周的潜在偏空蜡烛图形所指的方向与实际走势相反,但若欧元/美元跌向12 月14日周线蜡烛图的中点1.3030美元,且主要支撑位1.3159/27美元未起到作用,投资者将可能逢 低买入. * 欧元/瑞典克朗: 市场因假日而交易清淡,可令欧元/瑞典克朗在一目均衡云区图上保持短 期平衡状态.只有在短期内跌破8.5600克朗,转换线和基准线形成的空头交叉才具有说服力--下道 突破目标位是8.50.首道短期阻力位在12月24日高点8.6510,其上方的阻力位在8.69附近. * 欧元/挪威克朗:区间内波动频繁,但假日季成交量偏低是合理理由.需突破7.34-7.42克朗, 且成交量增大,市场才会形成新的走向.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3271 1.3223 +0.36 +2.52 1.2945 美元/日圆 85.72 85.62 +0.12 +11.41 76.94 欧元/日圆 113.75 113.22 +0.47 +14.24 99.57 美元/瑞郎 0.9104 0.9129 -0.27 -2.90 0.9376 英镑/美元 1.6168 1.6134 +0.21 +4.07 1.5535 美元/加元 0.9914 0.9941 -0.27 -2.74 1.0193 澳元/美元 1.0378 1.0375 +0.03 +1.50 1.0225 新西兰元/美元 0.8210 0.8194 +0.20 +5.47 0.7784 澳元/日圆 88.950 88.810 +0.16 +13.11 78.640 新西兰元/日圆 70.380 70.110 +0.39 -41.12 119.530 英镑/日圆 138.59 138.13 +0.33 +15.95 119.53 澳元/新西兰元 1.2632 1.2656 -0.19 -3.76 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)