中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦1月3日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元: 欧元在过去两至三周内均在狭幅区间内游走,阻力在1.3310,支撑则在1.3155;如今欧元跌破上述通道,意味着今早的走势若持续下去,欧元则或将下跌155个点,进而下看1.3000美元.
自1.2660低点延伸出的趋势线支撑亦落在1.3100美元,自1.2045低位拉出的较长期支撑则位于1.2945美元,而200日移动均线则落在1.2780美元.
* 美元/日圆:上周收在200周均线上方,为2007年12月以来首见;美元超越2011年高位,目前则在87.50遭遇些许阻力,该点为2010年高位95日圆跌至75.30日圆低点的61.8%回档位.
美元若能收在87.50以上,则可望一路上看90.00关卡.倘若拉回,则应可在84.90-85.50间寻获支撑,其为200周均线所在位置.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。