路透伦敦1月3日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元: 欧元在过去两至三周内均在狭幅区间内游走,阻力在1.3310,支撑则在1.3155;如今欧元跌破上述通道,意味着今早的走势若持续下去,欧元则或将下跌155个点,进而下看1.3000美元.

自1.2660低点延伸出的趋势线支撑亦落在1.3100美元,自1.2045低位拉出的较长期支撑则位于1.2945美元,而200日移动均线则落在1.2780美元.

* 美元/日圆:上周收在200周均线上方,为2007年12月以来首见;美元超越2011年高位,目前则在87.50遭遇些许阻力,该点为2010年高位95日圆跌至75.30日圆低点的61.8%回档位.