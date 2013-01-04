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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 17:35 BJT

重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3003     1.3046      -0.33      -1.45     1.3194
 美元/日圆                         88.20      87.23      +1.11      +1.68      86.74
 欧元/日圆                        114.70     113.84      +0.76      +0.21     114.46
 美元/瑞郎                        0.9294     0.9265      +0.31      +1.52     0.9155
 英镑/美元                        1.6051     1.6106      -0.34      -1.23     1.6251
 美元/加元                        0.9903     0.9877      +0.26      -0.18     0.9921
 澳元/美元                        1.0429     1.0464      -0.33      +0.35     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8232     0.8278      -0.56      -0.62     0.8283
 澳元/日圆                        92.000     91.260      +0.81      +2.07     90.130
 新西兰元/日圆                    72.620     72.240      +0.53     -48.43    140.820
 英镑/日圆                        141.58     140.46      +0.80      +0.54     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2663     1.2629      +0.27      +0.98     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
      
      
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 (编译 龚芳; 审校 郑茵)

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