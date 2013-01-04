重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3003 1.3046 -0.33 -1.45 1.3194 美元/日圆 88.20 87.23 +1.11 +1.68 86.74 欧元/日圆 114.70 113.84 +0.76 +0.21 114.46 美元/瑞郎 0.9294 0.9265 +0.31 +1.52 0.9155 英镑/美元 1.6051 1.6106 -0.34 -1.23 1.6251 美元/加元 0.9903 0.9877 +0.26 -0.18 0.9921 澳元/美元 1.0429 1.0464 -0.33 +0.35 1.0393 新西兰元/美元 0.8232 0.8278 -0.56 -0.62 0.8283 澳元/日圆 92.000 91.260 +0.81 +2.07 90.130 新西兰元/日圆 72.620 72.240 +0.53 -48.43 140.820 英镑/日圆 141.58 140.46 +0.80 +0.54 140.82 澳元/新西兰元 1.2663 1.2629 +0.27 +0.98 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 郑茵)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。