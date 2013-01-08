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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 17:03 BJT

《汇市解析》 --技术面及价位预测

纽约     当日    今年来   2012年
                            最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                              价       价                       
                                                                   
 欧元/美元                   1.3110   1.3115    -0.04    -0.64   1.3194
 美元/日圆                    87.40    87.77    -0.42    +0.76    86.74
 欧元/日圆                   114.58   115.11    -0.46    +0.10   114.46
 美元/瑞郎                   0.9220   0.9210    +0.11    +0.71   0.9155
 英镑/美元                   1.6077   1.6112    -0.22    -1.07   1.6251
 美元/加元                   0.9859   0.9855    +0.04    -0.62   0.9921
 澳元/美元                   1.0484   1.0502    -0.17    +0.88   1.0393
 新西兰元/美                 0.8361   0.8369    -0.10    +0.94   0.8283
 元                                                             
 澳元/日圆                   91.640   92.180    -0.59    +1.68   90.130
 新西兰元/日                 73.080   73.420    -0.46   -48.10  140.820
 圆                                                             
 英镑/日圆                   140.51   141.47    -0.68    -0.22   140.82
 澳元/新西兰                 1.2532   1.2546    -0.11    -0.06   1.2540
 元                                                             
                                                                       
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨
 跌幅亦以此为基准计算.
 
    
    
          
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 (编译 丁琦; 审校 王洋)
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