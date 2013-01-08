《汇市解析》 --技术面及价位预测

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 价 欧元/美元 1.3110 1.3115 -0.04 -0.64 1.3194 美元/日圆 87.40 87.77 -0.42 +0.76 86.74 欧元/日圆 114.58 115.11 -0.46 +0.10 114.46 美元/瑞郎 0.9220 0.9210 +0.11 +0.71 0.9155 英镑/美元 1.6077 1.6112 -0.22 -1.07 1.6251 美元/加元 0.9859 0.9855 +0.04 -0.62 0.9921 澳元/美元 1.0484 1.0502 -0.17 +0.88 1.0393 新西兰元/美 0.8361 0.8369 -0.10 +0.94 0.8283 元 澳元/日圆 91.640 92.180 -0.59 +1.68 90.130 新西兰元/日 73.080 73.420 -0.46 -48.10 140.820 圆 英镑/日圆 140.51 141.47 -0.68 -0.22 140.82 澳元/新西兰 1.2532 1.2546 -0.11 -0.06 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨 跌幅亦以此为基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 丁琦; 审校 王洋)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选