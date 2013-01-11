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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 16:59 BJT

《汇市解析》 --技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3260     1.3269      -0.07      +0.50     1.3194
 美元/日圆                         89.02      88.78      +0.27      +2.63      86.74
 欧元/日圆                        118.04     117.42      +0.53      +3.13     114.46
 美元/瑞郎                        0.9169     0.9138      +0.34      +0.15     0.9155
 英镑/美元                        1.6150     1.6166      -0.10      -0.62     1.6251
 美元/加元                        0.9832     0.9830      +0.02      -0.90     0.9921
 澳元/美元                        1.0570     1.0595      -0.24      +1.70     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8414     0.8454      -0.47      +1.58     0.8283
 澳元/日圆                        94.090     93.820      +0.29      +4.39     90.130
 新西兰元/日圆                    74.900     74.780      +0.16     -46.81    140.820
 英镑/日圆                        143.76     143.04      +0.50      +2.09     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2559     1.2535      +0.19      +0.15     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
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 (编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
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