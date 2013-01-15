版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 17:10 BJT

《汇市解析》 --技术面及价位预测

纽约       当日     今年来     2012年
                                最新报价   上收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3365     1.3382      -0.13      +1.30     1.3194
 美元/日圆                         88.75      89.46      -0.79      +2.32      86.74
 欧元/日圆                        118.61     119.60      -0.83      +3.63     114.46
 美元/瑞郎                        0.9220     0.9215      +0.05      +0.71     0.9155
 英镑/美元                        1.6079     1.6076      +0.02      -1.06     1.6251
 美元/加元                        0.9837     0.9835      +0.02      -0.85     0.9921
 澳元/美元                        1.0562     1.0564      -0.02      +1.63     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8422     0.8429      -0.08      +1.68     0.8283
 澳元/日圆                        93.720     94.420      -0.74      +3.98     90.130
 新西兰元/日圆                    74.750     75.270      -0.69     -46.92    140.820
 英镑/日圆                        142.69     143.73      -0.72      +1.33     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2533     1.2536      -0.02      -0.06     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
  
 (编译 丁琦; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐