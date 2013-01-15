《汇市解析》 --技术面及价位预测

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3365 1.3382 -0.13 +1.30 1.3194 美元/日圆 88.75 89.46 -0.79 +2.32 86.74 欧元/日圆 118.61 119.60 -0.83 +3.63 114.46 美元/瑞郎 0.9220 0.9215 +0.05 +0.71 0.9155 英镑/美元 1.6079 1.6076 +0.02 -1.06 1.6251 美元/加元 0.9837 0.9835 +0.02 -0.85 0.9921 澳元/美元 1.0562 1.0564 -0.02 +1.63 1.0393 新西兰元/美元 0.8422 0.8429 -0.08 +1.68 0.8283 澳元/日圆 93.720 94.420 -0.74 +3.98 90.130 新西兰元/日圆 74.750 75.270 -0.69 -46.92 140.820 英镑/日圆 142.69 143.73 -0.72 +1.33 140.82 澳元/新西兰元 1.2533 1.2536 -0.02 -0.06 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) (编译 丁琦; 审校 张明钧)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当