版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 18:37 BJT

《汇市解析》 --技术面及价位预测

纽约       当日     今年来     2012年
                                最新报价   上收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3272     1.3303      -0.23      +0.59     1.3194
 美元/日圆                         88.07      88.78      -0.80      +1.53      86.74
 欧元/日圆                        116.89     118.02      -0.96      +2.12     114.46
 美元/瑞郎                        0.9300     0.9318      -0.19      +1.58     0.9155
 英镑/美元                        1.6020     1.6064      -0.27      -1.42     1.6251
 美元/加元                        0.9857     0.9839      +0.18      -0.65     0.9921
 澳元/美元                        1.0540     1.0565      -0.24      +1.41     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8379     0.8394      -0.18      +1.16     0.8283
 澳元/日圆                        92.850     93.680      -0.89      +3.02     90.130
 新西兰元/日圆                    73.800     74.450      -0.87     -47.59    140.820
 英镑/日圆                        141.11     142.50      -0.98      +0.21     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2579     1.2574      +0.04      +0.31     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
    (完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 丁琦; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐