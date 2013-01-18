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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 17:26 BJT

《汇市解析》 --技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3359     1.3374      -0.11      +1.25     1.3194
 美元/日圆                         89.96      89.86      +0.11      +3.71      86.74
 欧元/日圆                        120.18     120.19      -0.01      +5.00     114.46
 美元/瑞郎                        0.9375     0.9323      +0.56      +2.40     0.9155
 英镑/美元                        1.5941     1.5991      -0.31      -1.91     1.6251
 美元/加元                        0.9892     0.9855      +0.38      -0.29     0.9921
 澳元/美元                        1.0501     1.0545      -0.42      +1.04     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8345     0.8360      -0.18      +0.75     0.8283
 澳元/日圆                        94.470     94.740      -0.28      +4.82     90.130
 新西兰元/日圆                    75.070     75.590      -0.69     -46.69    140.820
 英镑/日圆                        143.41     143.74      -0.23      +1.84     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2582     1.2525      +0.46      +0.33     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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