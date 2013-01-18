《汇市解析》 --技术面及价位预测

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3359 1.3374 -0.11 +1.25 1.3194 美元/日圆 89.96 89.86 +0.11 +3.71 86.74 欧元/日圆 120.18 120.19 -0.01 +5.00 114.46 美元/瑞郎 0.9375 0.9323 +0.56 +2.40 0.9155 英镑/美元 1.5941 1.5991 -0.31 -1.91 1.6251 美元/加元 0.9892 0.9855 +0.38 -0.29 0.9921 澳元/美元 1.0501 1.0545 -0.42 +1.04 1.0393 新西兰元/美元 0.8345 0.8360 -0.18 +0.75 0.8283 澳元/日圆 94.470 94.740 -0.28 +4.82 90.130 新西兰元/日圆 75.070 75.590 -0.69 -46.69 140.820 英镑/日圆 143.41 143.74 -0.23 +1.84 140.82 澳元/新西兰元 1.2582 1.2525 +0.46 +0.33 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。