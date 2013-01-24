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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 17:38 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约          当日         今年来        2012年
                                         最新报价      上收市价       涨跌%         涨跌%         收市价
                                                                                                     
 欧元/美元                                   1.3339        1.3316         +0.17         +1.10        1.3194
 美元/日圆                                    89.60         88.59         +1.14         +3.30         86.74
 欧元/日圆                                   119.52        118.16         +1.15         +4.42        114.46
 美元/瑞郎                                   0.9301        0.9290         +0.12         +1.59        0.9155
 英镑/美元                                   1.5845        1.5844         +0.01         -2.50        1.6251
 美元/加元                                   0.9995        0.9989         +0.06         +0.75        0.9921
 澳元/美元                                   1.0510        1.0553         -0.41         +1.13        1.0393
 新西兰元/美元                               0.8417        0.8420         -0.04         +1.62        0.8283
 澳元/日圆                                   94.160        93.580         +0.62         +4.47        90.130
 新西兰元/日圆                               75.430        74.610         +1.10        -46.44       140.820
 英镑/日圆                                   141.98        140.57         +1.00         +0.82        140.82
 澳元/新西兰元                               1.2480        1.2534         -0.43         -0.48        1.2540
                                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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