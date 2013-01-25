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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 18:37 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日     今年来     2012年
                                最新报价   上收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3435     1.3374      +0.46      +1.83     1.3194
 美元/日圆                         90.81      90.33      +0.53      +4.69      86.74
 欧元/日圆                        122.00     120.87      +0.93      +6.59     114.46
 美元/瑞郎                        0.9242     0.9289      -0.51      +0.95     0.9155
 英镑/美元                        1.5770     1.5788      -0.11      -2.96     1.6251
 美元/加元                        1.0034     1.0024      +0.10      +1.14     0.9921
 澳元/美元                        1.0450     1.0450      +0.00      +0.55     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8384     0.8377      +0.08      +1.22     0.8283
 澳元/日圆                        94.900     94.530      +0.39      +5.29     90.130
 新西兰元/日圆                    76.140     75.700      +0.58     -45.93    140.820
 英镑/日圆                        143.21     142.66      +0.39      +1.70     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2463     1.2481      -0.14      -0.61     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 丁琦; 审校 张明钧)
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