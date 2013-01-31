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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 16:54 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日     今年来     2012年
                                最新报价   上收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3559     1.3567      -0.06      +2.77     1.3194
 美元/日圆                         90.90      91.07      -0.19      +4.80      86.74
 欧元/日圆                        123.22     123.47      -0.20      +7.65     114.46
 美元/瑞郎                        0.9102     0.9107      -0.05      -0.58     0.9155
 英镑/美元                        1.5815     1.5800      +0.09      -2.68     1.6251
 美元/加元                        1.0026     1.0012      +0.14      +1.06     0.9921
 澳元/美元                        1.0398     1.0415      -0.16      +0.05     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8365     0.8356      +0.11      +0.99     0.8283
 澳元/日圆                        94.500     94.800      -0.32      +4.85     90.130
 新西兰元/日圆                    76.020     76.060      -0.05     -46.02    140.820
 英镑/日圆                        143.73     143.83      -0.07      +2.07     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2423     1.2456      -0.26      -0.93     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 丁琦; 审校 张明钧)

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