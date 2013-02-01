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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 18:38 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日     今年来     2012年
                                最新报价   上收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3669     1.3578      +0.67      +3.60     1.3194
 美元/日圆                         92.19      91.72      +0.51      +6.28      86.74
 欧元/日圆                        126.01     124.27      +1.40     +10.09     114.46
 美元/瑞郎                        0.9046     0.9097      -0.56      -1.19     0.9155
 英镑/美元                        1.5824     1.5854      -0.19      -2.63     1.6251
 美元/加元                        0.9995     0.9969      +0.26      +0.75     0.9921
 澳元/美元                        1.0374     1.0422      -0.46      -0.18     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8407     0.8387      +0.24      +1.50     0.8283
 澳元/日圆                        95.630     95.470      +0.17      +6.10     90.130
 新西兰元/日圆                    77.500     76.810      +0.90     -44.97    140.820
 英镑/日圆                        145.86     145.12      +0.51      +3.58     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2337     1.2423      -0.69      -1.62     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 丁琦; 审校 王冠中)
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