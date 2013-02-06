马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3538 1.3581 -0.32 +2.61 1.3194 美元/日圆 93.70 93.61 +0.10 +8.02 86.74 欧元/日圆 126.87 127.05 -0.14 +10.84 114.46 美元/瑞郎 0.9123 0.9082 +0.45 -0.35 0.9155 英镑/美元 1.5669 1.5656 +0.08 -3.58 1.6251 美元/加元 0.9967 0.9953 +0.14 +0.46 0.9921 澳元/美元 1.0301 1.0383 -0.79 -0.89 1.0393 新西兰元/美元 0.8413 0.8449 -0.43 +1.57 0.8283 澳元/日圆 96.530 97.240 -0.73 +7.10 90.130 新西兰元/日圆 78.840 79.010 -0.22 -44.01 140.820 英镑/日圆 146.83 146.45 +0.26 +4.27 140.82 澳元/新西兰元 1.2241 1.2299 -0.47 -2.38 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。