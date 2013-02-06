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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 18:55 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3538     1.3581      -0.32      +2.61     1.3194
 美元/日圆                         93.70      93.61      +0.10      +8.02      86.74
 欧元/日圆                        126.87     127.05      -0.14     +10.84     114.46
 美元/瑞郎                        0.9123     0.9082      +0.45      -0.35     0.9155
 英镑/美元                        1.5669     1.5656      +0.08      -3.58     1.6251
 美元/加元                        0.9967     0.9953      +0.14      +0.46     0.9921
 澳元/美元                        1.0301     1.0383      -0.79      -0.89     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8413     0.8449      -0.43      +1.57     0.8283
 澳元/日圆                        96.530     97.240      -0.73      +7.10     90.130
 新西兰元/日圆                    78.840     79.010      -0.22     -44.01    140.820
 英镑/日圆                        146.83     146.45      +0.26      +4.27     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2241     1.2299      -0.47      -2.38     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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