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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 17:46 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3421     1.3396      +0.19      +1.72     1.3194
 美元/日圆                         93.01      93.62      -0.65      +7.23      86.74
 欧元/日圆                        124.86     125.32      -0.37      +9.09     114.46
 美元/瑞郎                        0.9167     0.9182      -0.16      +0.13     0.9155
 英镑/美元                        1.5746     1.5715      +0.20      -3.11     1.6251
 美元/加元                        0.9986     0.9977      +0.09      +0.66     0.9921
 澳元/美元                        1.0322     1.0277      +0.44      -0.68     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8369     0.8328      +0.49      +1.04     0.8283
 澳元/日圆                        96.030     96.190      -0.17      +6.55     90.130
 新西兰元/日圆                    77.860     77.850      +0.01     -44.71    140.820
 英镑/日圆                        146.49     146.90      -0.28      +4.03     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2330     1.2352      -0.18      -1.67     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 田建华)
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