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亚洲 | 2013年 2月 18日 星期一 18:12 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3358     1.3362      -0.03      +1.24     1.3194
 美元/日圆                         94.05      93.48      +0.61      +8.43      86.74
 欧元/日圆                        125.61     124.98      +0.50      +9.74     114.46
 美元/瑞郎                        0.9225     0.9210      +0.16      +0.76     0.9155
 英镑/美元                        1.5479     1.5516      -0.24      -4.75     1.6251
 美元/加元                        1.0076     1.0062      +0.14      +1.56     0.9921
 澳元/美元                        1.0286     1.0304      -0.17      -1.03     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8427     0.8445      -0.21      +1.74     0.8283
 澳元/日圆                        96.730     96.360      +0.38      +7.32     90.130
 新西兰元/日圆                    79.260     78.990      +0.34     -43.72    140.820
 英镑/日圆                        145.55     145.09      +0.32      +3.36     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2202     1.2191      +0.09      -2.70     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 王洋)
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