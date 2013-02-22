《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦2月22日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

英镑/美元:昨天自1.5140反弹似乎已经攻克1.5270的阻力,过去两年来1.5270一直扮演支撑,同时也是2012年6月的低点.日线图上的铁鎚型态(hammer)意谓着有一些反弹的空间,升破1.5300料将会有一波较大的轧空行情而升向1.5480.中长期目标仍为跌向2010年7月低点1.4950.

欧元/美元:跌破头肩顶型态颈线以及目前位于1.3215、由1.2045延伸而来的趋势线支撑后,中长线有可能下探1.2900水准.若要实现此一说法,则反弹不得突破位于1.3320的颈线位置.若欧元下跌,料可在100日均线切入位1.3120附近寻获初步支撑.若汇价处于1.3520下方以及200周均线之下,仍倾向走跌,同时也维持两周前的周线K线图偏空形势不变.

美元/日圆:仍处于我们的92.20支撑及94的宽阔区间之中,无论是向上或向下突破,都有可能会是200个跳动点的剧烈走势.若跌破92日圆则有可能下探90.30水准以及1月29日低点;若升破94日圆,则目标为95日圆区间及2010年高点.(完)

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